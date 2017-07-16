全球首位“数学界诺贝尔奖”女性得主英年早逝

图片版权 Courtesy of Maryam Mirzakhani Image caption 玛丽安・米尔札哈尼被视为有志成为杰出数学家的年轻女性的模范人物。

第一位获得数学界最高荣誉菲尔兹奖（Fields Medal）的女数学家玛丽安・米尔札哈尼（Maryam Mirzakhani）因癌症去世，终年40岁。

伊朗裔的米尔札哈尼在美国斯坦福大学担任教授。她的死因是乳癌癌细胞扩散至骨头。

菲尔兹奖有“数学界的诺贝尔奖”之称，每四年颁奖一次，选出二至四名40岁以下的数学家。

米尔札哈尼2014年以在几何学与动力系统取得的成就获奖。这是该奖项自1936年设立以来第一次有女性获奖。她也是第一位获得该奖项的伊朗人。

伊朗国家媒体报道，伊朗总统鲁哈尼（Hassan Rouhani）说，米尔札哈尼的死讯是“巨大的悲伤”。

伊朗外交部长扎里夫（Mohammad Javad Zarif）表示，她的死是所有伊朗人的悲伤。

“一盏灯熄灭了，我的心碎了。她走得太早了。”伊朗裔美国科学家纳得利（Firouz Naderi）在Instagram上发文说。

他随后再发文：“一名天才？是的，同时也是一名女儿、母亲及妻子。”

米尔札哈尼和捷克籍科学家丈夫弗德拉克（Jan Vondrak）育有一女。

图片版权 Instagram Image caption 在伊朗，人们上传她旧时戴头巾的照片，写上对她的怀念。

一些社交媒体用户批评伊朗官方不采用米尔札哈尼未戴头巾的近期照片。依据对伊斯兰法律对谦虚的严格诠释，伊朗女性必需遮住头发。

伊朗官方媒体及政界人士在社交网站上发布她的旧照以表哀悼，照片中她的头发是被遮住的。

斯坦福大学校长拉维涅（Marc Tessier-Lavigne）形容米尔札哈尼是“杰出的数学理论家，同时也是一个谦虚的人，她接受荣誉只是希望能藉此鼓励其他人走和她一样的路。”

“玛丽安走得太早了，但她的影响力会留存在这世上，会持续影响受她启发而立志探索数学和科学的成千上万女性。”

“她做为学者和模范人物两个角色都很杰出，她会在斯坦福被深深怀念，在世界上其他地方也一样。”拉维涅说。

米尔札哈尼1977年生于伊朗。她成长于后革命时期的伊朗，在青年时代两次赢得国际数学奥林匹克金牌。

她2004年在哈佛大学取得博士学位，2008年取得斯坦福大学教授职位前，先在普林斯顿大学工作。

她获奖的引言说她创造了“在几何学及动力系统上取得了引人注目且高度原创的贡献”，她最近的工作也持续“有重要进展”。

奖项遴选委员会成员之一、牛津大学教授柯文（Dame Frances Kirwan）在2014年颁奖当时表示：“我希望这个奖可以启发许多在这个国家及世界其他地方的女孩及年轻女性，相信自己的能力，在未来以拿菲尔兹奖为目标努力。”