解读新闻：俄国刚强vs西方柔弱？

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莫斯科大剧院最后一刻叫停芭蕾新剧公演，引发震惊，一时猜测与传言四起。这则新闻，可以帮助我们读懂普京领导的今日俄罗斯哪些现象？

不久前，莫斯科大剧院宣布推迟芭蕾舞剧《纽瑞耶夫》全球公演。这是本年度芭蕾舞爱好者翘首以盼的一出新剧。

在大剧院团历史上，拖到如此最后一刻叫停公演的举动实属罕见。

大剧院领导人坚持说，这是因为此剧太复杂，还没完全准备好。但是，无论官方怎样解释，还是无法消除另一种理论：对今天的俄国来说，纽瑞耶夫实在是太“同志”了。

图片版权 Getty Images Image caption 鲁道夫·纽瑞耶夫。在有些人看来，纽瑞耶夫和男性、女性的关系损害了他在俄国的声誉

《纽瑞耶夫》讲述前苏联著名芭蕾舞蹈家鲁道夫·纽瑞耶夫（Rudolf Nureyev）的一生。冷战期间他投奔西方。1993年去世，终年53岁。

大剧院否定这种说法。他们辩解，决定排演的时候就知道纽瑞耶夫一生的方方面面：他的恋情、他最后死于艾滋病并发症等等。

但是，为什么那么多人还是坚决不信官方版本的解释呢？

在俄国，恐同相当普遍。谈论同性恋权益，经常会被听者嗤鼻：这是俄国没人想要推行的"西方价值观"。

从政治界到宗教界的人物都会说，俄国有不同的文化、不同的价值观。

看起来，宽容不是其中其一。

Image caption 纽瑞耶夫1967年和玛戈·芳婷（Margot Fonteyn）

同性恋"骄傲"活动，曾经以冲突告终。原由是：反同性恋的自发组织定好日期、地点，等参加者来了，正好攻击、拍摄。

在车臣，有报道称，数十名同性恋男子被警察带走、施刑。

车臣的事件是例外。但是看起来，（俄国）恐同升级的同时，恰好反西方情绪也在升级。所有这些，都是对1990年代的混乱—也有人说是自由—更为广义的反弹。

在俄国，那个十年现在也被描述为西方主宰、把自己的外国方式和价值观"强加"给苏联解体之后疲软的俄国。现在俄国重新站稳了，要赶快摆脱那种西方"主宰"。

这一切，都是在终极硬汉普京的领导之下。

在支持者看来，普京这位柔道黑带、不喝酒的硬汉子对阵的是颓废、软弱、甚至女性化的西方。他不仅裸着上身骑马，还乘潜艇下海、战机上天。

莫斯科街头，可以买到印有普京此类阳刚形象的各类纪念品，比如茶杯。粉丝可以边喝咖啡、边欣赏普京。

正是在普京的领导下，俄国也在再一次展示她的军事肌肉：不管是派战机或是导弹去轰炸叙利亚，还是在红场上展示坦克群，俄国希望再次被世界看作强国。

所以，毫不吃惊，普京也是"劈腿坐"（manspreading）的粉丝。

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从出席新闻发布会到接见外国记者，双腿远远分开成了普京最喜欢的阳刚坐姿。不久前在汉堡的G20峰会上，普京和特朗普看起来像是在比赛，看谁能把腿分的更远。

当然了，所有这一切都是泛泛而谈。俄国并不仅仅是雄激素泛滥的地方，俄国也有多样化、也有精致。

如果不是这样的话，俄国最著名的大剧院芭蕾舞团当初肯定不会选择要重排演展现纽瑞耶夫生平的芭蕾；导演更不会选择展现爱情、男扮女装的场景，也不可能有那位苏联时代的明星巨大、正面全裸的画像。

图片版权 AFP Image caption 莫斯科大剧院

我采访过的一位芭蕾舞演员称，《纽瑞耶夫》是他参加演出的最为重要的一出剧，原因正是因为该剧涉及的主题。但是他担心，对大剧院来说，这出剧或许太过激进。

在他看来，大剧院像是古董店，满是古旧、受人喜爱的经典。

大剧院芭蕾舞团承诺，《纽瑞耶夫》一定会上演，明年五月初，未经审查的全版。

果真如此，或许普京应该去看看。他可以坐在前排，但不要把双腿分的那么远，证明一下，他把纽瑞耶夫看作值得庆祝和纪念的俄罗斯伟人，不管性取向如何。