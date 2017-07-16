一脱再脱 芬兰欲刷新光屁股游泳纪录

Image caption 活动主办者正焦急等待裁定，看他们这次是否真的刷新了纪录。

这是芬兰第三次尝试打破光屁股游泳世界纪录。大约有789人在芬兰东部的一个音乐节上脱光光跳入水中。

有报道说这次芬兰估计以微弱优势刷新了这项世界纪录。主办方称，他们这次参加的人数比世界纪录保持者的澳大利亚多出三人。

目前，他们正等待着吉尼斯世界纪录的裁定。

这是芬兰人第三次执着地要打破这一世界纪录。此前他们曾经在2015年、和2016年发起过两次冲击，但均以失败告终。那两次参加"光屁股游泳"的人数都分别只有300人左右。

这次再冲击纪录是在芬兰著名的"乐岛摇滚音乐节"(Ilosaari Rock music festival)上。主办方原本希望能吸引来1000人跳入冰冷的水中。

有芬兰媒体报道说，以前也就是几百名志愿者来到现场参加挑战，但这次在挑战开始前拨云见日，让脱光了跳入水中的人数立马大增。

目前世界纪录保持者的澳大利亚是在2015年珀斯创下的，当时总共有786人参加。这项活动的目的是为了让人们对自己的体型能有一个积极的态度。

其实，户外游泳是芬兰人的传统。芬兰旅游协会还特别推广在冰窟窿里游泳，说这会增强体能。