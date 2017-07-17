观察：检视特朗普宣称媒体忽略他的四件事

美国总统特朗普宣称新闻媒体没有关注他真正的政策议题，例如工作、经济、边界，以及所谓的“伊斯兰国”。

“在某个时刻到来时，假新闻将被迫讨论我们杰出的就业数、强健的经济、在打击伊斯兰国及边界议题，以及其他很多事上取得的成功！”特朗普在推特（Twitter）上说。

特朗普上任六个月，他在这些议题上表现如何？他在推特上提到这些重点政策多少次？

1. 工作

Image caption 特朗普的推特，关于“假新闻”的推文：106次，关于经济和就业推文：131次。

在竞选时，特朗普宣示会在十年之间创造2500万个工作机会，并成为“史上创造最多工作机会的总统”。

过去他不相信美国的失业率数据，称实际的失业率应该超过40%。现在他是美国的总裁，他拥抱过去他称为“假”的数据。

所以，工作数量有如同他在推特上声称的那般“好”吗？

是的，就业市场看起来很健康，从总体趋势来看，失业率正在下降。

特朗普对于有更多工作机会的声称也是正确的──在六月，22.2万个工作机会被创造出来。

虽然就业数以稳定的速度成长，但从奥巴马时代到现在，这个稳定的经济表现并没有发生显著改变。

其中一项不符合成长的是薪资，社会上有呼声要特朗普总统处理这个问题。

他的另一项承诺是将更多的工作机会从海外带回美国，这项保证为他的支持基础加分。

在他当选后没多久，他说起他如何为总部在印第安纳州的空调公司开利（Carrier）保住1100个工作。几个月后，其中的600个工作机会依然被转移到墨西哥。

其他公司像是福特（Ford）则是将制造移往海外，而不是留在美国。

即使总统保证他会扭转他形容为海外“工作小偷”的情况，但事实证明很难。

2. 经济

从最近公布的、特朗普上台之后的经济成长数据显示，今年首三个月的GDP成长了1.4%，但和上季度的2.1%增长率相比则是下跌。

这是近一年来最差的，但对特朗普来说不一定是坏消息，因为经济学家表示，第一季度的数据时常较低。

总体来说，特朗普形容美国经济“强健”是正确的。趋势显示，自从2008年金融危机以来，美国已经赶上且呈现增长。

白宫将经济成长目标订在3%，但目前看来是个挑战，因为自从2001年以来，平均只有少于2%的增长率。美国国会预算局日前预估成长率大约1.9%。

特朗普经常夸耀自从他上台后，股市如何增长。他确实可以夸耀这一点。

一些股市上的增幅可以归功于对于特朗普和共和党承诺减税的预期，对于管制的去除也将实施。

但特朗普还是没能让税收重整法案通过。

3. 打击伊斯兰国

Image caption 特朗普的推特，关于所谓“伊斯兰国”的推文44次，关于俄罗斯推文56次。

在竞选期间，谈到所谓的“伊斯兰国”时，特朗普的语气从不保留。他最出名的是用粗话来形容他将会对所谓的“伊斯兰国”实施多少轰炸。

他并说：“我会轰炸这些混账。我会炸毁管线、炸毁炼油厂，我会炸毁每一寸土地──那里什么都不会留下。”

当时特朗普对于细节的透露很谨慎，但他保证他有个“秘密计画”。入主白宫后，他要求了一份美国对伊斯兰国政策的回顾。

虽然他批评前任对于军队的处理（“他是伊斯兰国的创立者”），特朗普对伊斯兰国的策略则与前任高度相似，包括持续空袭、针对性袭击，对当地武力提供更多支持，冻结伊斯兰国操纵的资产。

目标也是一样的──控制由伊斯兰国控制的重要据点，例如叙利亚的拉卡（Raqqa），伊拉克的摩苏尔（Mosul）。联合部队已经在摩苏尔取得成功。

但在策略上有一些关键差异。一项是决定让叙利亚的库尔德族持有武力来协助占领拉卡，尽管该决定受到土耳其政府反对。

第二项是对“歼灭”伊斯兰国战士采取更强硬的立场。跟随这项决议而来的是在阿富汗投掷“炸弹之母”（Mother of All Bombs）打击伊斯兰武装势力，但造成平民伤亡人数上升。

今年稍早，特朗普批准对叙利亚化学武器工厂实施空袭，他表现出如果有需要，则不会害怕使用武力的态度。

这显示出他和前任奥巴马的关键差异──奥巴马承诺过这些行动，但没有实行。

4. 边界

Image caption 特朗普的推特，关于边界推文：70次，关于健康保险的推文：78次。

确保美国的边界是特朗普竞选的核心议题。在造势游行时，他承诺会打击在美国的非法移民，特别是罪犯。

他经常提起凯特‧斯坦因（Kate Steinle）案，这名来自西雅图的年轻女性被有五次遣送出境纪录的非法移民所杀。

在六月底，特朗普介绍了“凯特法”（Kate's law），该法案将加重曾被遣送出境而再次入境美国的移民的刑罚。法案已经在众议院通过，将送往参议院。

在特朗普就任满一百天时，已经有超过4万1千人因为有非法留在美国的嫌疑而遭到逮捕，数量和去年相比增加。当中约有1万800人没有被定罪，去年的人数则是4200人。

但虽然特朗普在此议题上措辞严厉，他实际遣送出境的人数和奥巴马的第一个一百天内所遣送的人数相比来得少。

在特朗普的第一个一百天内，有54564人被遣送出境，奥巴马第一个一百天内遣送出境的人数则是62062人。

别忘了，特朗普还计画强化边界──他的旗舰政策“盖一堵墙”正在进行。到九月前，想参与的公司可以提出模型。日前在艾奥瓦州的集会中，特朗普说这堵墙可以是能够自给自足的“太阳能墙”。

在过去数个月，特朗普拟订的旅行禁令被法院阻止，无法成为法律。

根据美国最高法院在六月出炉的结果，旅行禁令部分有效，但不极端。从指定的六个国家来的旅客，如果和美国有真正的连结，就仍能入境美国。