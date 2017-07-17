短信不回就离婚 婆家事多烦死人

Image caption 这位50多岁的女士婚后搬到40多岁的丈夫家住，与婆婆和小叔子两口子住在一起。

你敢看了你家那口子的短信不回吗？留神被对方告上法庭打离婚。法官还就认同了。

日前一名台湾女士就以这个理由被法院准许离婚。她提交的证据就是，她用即时通讯手机软件"Line"发给老公的短信都显示"已阅读"，以此来证明总不回短信的老公拿她不当回事。

这个手机即时通讯软件显示，这位女士发给她老公的每条短信都阅读了，但她老公一条都没回复。

法官因此裁定，准许这位女士和她的先生离婚。

都是"蓝色勾阅"惹的祸？

图片版权 WhatsApp Image caption 许多即时通讯软件都有"蓝色勾阅"功能，比如Whatsapp。

这个通讯软件的功能叫"蓝色勾阅"，指的是手机用户已经阅读短信，但没有回复。这个功能目前在诸如WhatsApp和Line这类社交媒体软件中普遍使用。该功能以打勾、和打勾变蓝色的方式提示发短信的人短信发送成功、和短信已被阅读。

台湾新竹当地民事法院的法官表示，丈夫不回复妻子短信的事实是两人婚姻无法修复的关键证据，并以此裁定该女士有权离婚。

据信这位姓林的女士在大约半年的时间里，给老公发送了多条信息，其中一条是她车祸住院后发的。

负责审理此案的法官称，该女士在其中一条短信中写到自己在医院的急救室，并问她的丈夫为什么看到她在医院的短信后不回复。

尽管后来这位女士的丈夫也到医院看她了，但此后继续不回她的短信。法官以此作为裁定离婚的重要依据。

该法院发文称，被告不回短信，"两人婚姻无法补救"。

这位被告男士也不是一条短信不回。在这位女士车祸一、两个月后，他发了一条很简短的短信。

法官说："那条短信内容说的是他家狗狗的事情，还有就是给她留饭了，对这位女士身体是否恢复毫不关心。"

该法官说："这表明原被告两人几乎没有互动。"

婆家事多

图片版权 Reuters Image caption 法官称，这个案子证明手机短信现在也会被法庭采信。

这两人2012年结婚。女方属再婚、50多岁，男方40多岁。

法官称，除了"短信危机"外，两人婚姻期间的家务事繁琐难缠。

这位女士婚后搬到男方家里住，但这位男士不仅和他的母亲住在一起，家里同住的还有他弟弟两口子。日子过起来后，林女士发现所有家里的开销大都给她来支付，而且她的婆婆为了给自己的老伴儿缴税，还要求林女士去银行贷款。

林女士的老公却没有稳定收入。

法院文件显示，这家人对林女士也"不友好"：不仅限制她淋浴的时间，而且连水温调多高都管。

法官表示，其实不回短信不过是压垮这桩婚姻的"最后一根稻草"。

该法官说："正常的夫妻之间根本不会那么过日子。"

她说，从前法院证据需要印在纸上，现在手机短信也采信了。

不过似乎这位被离婚的男士就有不回复信息的毛病。在整个官司进行中，他从未出庭，也从未回复过法院寄达的任何通知。

由于没有手机即时通讯的那个"已阅"功能，法院根本无法知晓是否这位男子"阅读"了寄给他的通知。