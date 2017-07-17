“还我宅子！”俄斥美国“明抢”房产欲报复

图片版权 EPA Image caption 美国官员称，俄罗斯政府在美国马里兰的这处外交官邸同时也是一个间谍窝子。

俄罗斯外长拉夫罗夫把美国没收的两处前俄罗斯驻美官邸叫做"光天化日犯抢"。俄罗斯目前正施压要求美国准备他们进入这两处房产。

克里姆林宫发言人拜斯科夫表示，美国在归还房产前先提条件的做法完全不能接受。

去年12月，美国驱逐了35名俄罗斯外交官，并关闭了涉嫌用于干涉美国大选的两处俄罗斯外交官邸。

美俄两国官员周一晚些时候在华盛顿就此事进行磋商，美方代表是国务次长先农、俄方代表是外交部副部长拉波可夫。

此次磋商原定于六月在圣彼得堡举行，但在美国政府另将38人和俄罗斯机构添入制裁名单后取消。美国此举是为了对俄罗斯在乌克兰境内的所作所为做出回应。

克里姆林宫发言人拜斯科夫暗示，其实双方没什么好谈的。

他说："我们认为在归还外交房产前先设置条件是完全不能接受的。我们要求必须无条件、无磋商归还。"

俄罗斯外长拉夫罗夫称，这不是好人、和有教养的人能做出来的事。

他在访问白俄罗斯期间说："怎么能够对受双边、和政府间双方明文认可保护的房产说收就收了呢？要归还了吧，还拿出一套什么'我的东西就是我的，你的东西我们得分'的说辞。"

俄罗斯上周曾表示要以牙还牙地报复，包括驱逐30名美国外交官，而且也要没收美国在俄罗斯的外交房产。

在得知美国情报部门指控俄罗斯政府间谍对美国民主党的电脑发动黑客攻击，以削弱希拉里·克林顿竞选美国总统后，身为民主党的美国前总统奥巴马对俄罗斯采取行动。

图片版权 AFP Image caption 这个位于长岛的房产周围都是树。

目前美国现任总统特朗普的团队正在接受是否在大选期间勾结俄罗斯的调查，但克里姆林宫对干预美国大选矢口否认。

虽然西方国家就俄罗斯参与乌克兰国内冲突对俄进行制裁，但奥巴马随后启动的对俄制裁是新一轮的。

当时俄罗斯总统普京并没敢像从前那样以牙还牙地报复，几周后特朗普接替奥巴马当选美国总统。

在7月7日德国汉堡举行的G20峰会后，俄罗斯称美国总统特朗普"无意化解此次危机"。

俄罗斯媒体预测称，如果此次华盛顿会谈无果而终的话，俄罗斯会采取报复行动。

BBC华盛顿记者阿舍尔分析认为，虽然俄方对近期普京与特朗普的会面表示欢迎，但针对美国现任总统特朗普在大选期间是否勾结俄罗斯的调查正令华盛顿上空"毒气弥漫"。

他认为，此时任何对俄罗斯的让步，都会引发争议。而俄罗斯如果报复，只能使美俄两国的紧张关系雪上加霜。