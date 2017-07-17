被指为美当间谍 华裔博士生伊朗被判十年

图片版权 Princeton University Image caption 现年37岁的王希月（Xiyue Wang，音译）被指以研究员的身份为美国搜集情报。

伊朗的一家法庭周日（7月16日）判处了美国普林斯顿大学一名华裔学生10年有期徒刑。这名学生被指帮美国从事间谍行动。

伊朗司法当局网站说，现年37岁的王希月（Xiyue Wang，音译）被指以研究员的身份为美国搜集情报。

王希月在中国出生，现为美国公民。

"此人直接受到美国指使搜集情报，被判10年有期徒刑，但他可以上诉挑战这一判决，"伊朗官方的发言人在国家电视台上这样说。

美国国务院指责伊朗当局通过编造国家安全相关的罪名来逮捕美国人和其他外国人。

"我们要求当局立刻释放美国公民，让他们与家人团聚，"美国国务院的一名官员说，"所有的美国公民，尤其是具有双重国籍者，都应考虑在前往伊朗旅行前仔细阅读我们最新的旅游警讯。"

图片版权 AFP Image caption 伊朗最高领袖哈梅内伊去年警告称，西方国家正在不断地"渗透"伊朗，并希望颠覆其政治体系。

王希月是在2016年7月试图离开伊朗前被逮捕的。伊朗官员说，他在被捕前已经感到事态不对，因此十分紧张。

王是普林斯顿大学的博士生。普林斯顿说，他的研究领域为19世纪与20世纪早期的欧亚历史，主攻卡扎尔王朝历史。

伊朗在2015年与外界达成的核协议已经让国际社会解除了大部分的制裁。伊朗当时也承诺将会重返国际社会，并在核武问题上让步。

不过，伊朗最高领袖哈梅内伊去年警告称，西方国家正在不断地“渗透”伊朗，并希望颠覆其政治体系。

在过去一年，数名具有双重国籍的美国人、英国人、奥地利人、加拿大人和法国人均在伊朗被捕，并被当局以间谍罪和与敌对政府合作等罪名起诉。

根据前囚犯、他们的家属和外交官的说法，在某种程度上，这些被囚的双重国籍人士被德黑兰当成与西方国家进行交换的人质。

2016年1月，美国与伊朗达成一个历史性的囚犯交换协议。通过这一协议，一些此前因受制裁牵连而被捕入狱的伊朗人被美国释放。同时，伊朗也释放其囚禁的美国公民。