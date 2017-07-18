潜水飞来横祸，如何在水下无氧生存两天？

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三个月前，西斯科·格拉西亚（Xisco Gràcia）说他经历了每一个潜水员最糟糕的噩梦: - 他在一个水下的洞穴里依靠氧气袋生存。几小时后，他意识到自己可能不会被搜救人员发现，生还机会渺茫。

4月15日是个周六，格拉西亚像往常一样潜入马略卡岛的水下。他是位地质学老师，花了大把周末时间探索和绘制了岛上复杂的水下洞穴系统。

他说："马洛卡的地下比地面更美丽。"

图片版权 Pere Gamundi Image caption 格拉西亚抱着四瓶氧气，每瓶可供他在水下活动一小时。

他和他的潜水伙伴马斯卡洛（Guillem Mascaró）想探索Sa Piqueta。它是一座距离迷宫入口1公里处有很多洞厅的洞穴。他们游了一个小时才到那里。

当格拉西亚在收集岩石样本时，马斯卡洛游览了附近的一个洞。

正当他们要返程回家时，很多事就开始掉链子。

格拉西亚在交界处偶遇了马斯卡洛，但他们从地上搅动起了淤泥，使得视线模糊，很难看清。

图片版权 Toni Cirer Image caption 潜入洞穴的潜水者被要求一定要拉一根可以指引其返回的绳子。

然后，他们意识到指引他们返回入口的窄尼龙线已断或滑落。

54岁的格拉西亚说："线是为了引导的，我们进入洞穴后把它留下来，返程时顺藤摸瓜就行"。

"我们只能猜一些岩石掉落在上面，我们花了宝贵的一个小时时间，试图摸到它，但没成功。"

彼时，他俩处于严重的危险之中。他们已经消耗光了带来的氧气和大部分的紧急氧气。

图片版权 Toni Cirer Image caption 潜水者很容易碰到马略卡岛水下洞穴的沉积物

幸运的是，格拉西亚记得其他潜水员提过，附近的一个洞穴里有个氧气袋。

两人都知道空气只能让其中一个人离开。

格拉西亚说："我们决定我留下来，马斯卡洛去求救，他比我瘦，需要的空气少。呼吸含二氧化碳更高的洞穴空气，我也更有经验。"

他们在地图上换了一条更长的路线。马斯卡洛将不得不沿着其中一段游，没有引导绳，很可能会迷路。

"这就像在一个大雾天的晚上开车，"格拉西亚说。

"马斯卡洛不愿丢下我，但我们知道这是我们唯一的机会。"

图片版权 Toni Cirer Image caption 6万年前海平面上升，洞穴被淹没。

马斯卡洛离开后，格拉西亚卸下了大部分设备后探索了所在的洞穴。它长约80米（260英尺），宽20米，水与洞顶间隔12米。

他意识到湖面上的水是可以喝的。他还发现了一块大石头，于是坐在上面休息。

格拉西亚决定要在没有光的环境下生存。他有三个电筒，两个没电，一个快没电。

他说："当我去撒尿或爬下去喝淡水的时候，才把电筒打开。"

他几乎做不了什么。只能在黑暗中等待被救。

图片版权 Toni Cirer Image caption 马洛卡的水下洞穴很容易让人迷路。

格拉西亚说："我问自己为什么潜水潜了这么多年，现在发生这样的事？最初的七八个小时我还有希望，以为马斯卡洛会回来。但时间一分一秒过去后，我开始绝望。我想他可能迷了路，并没有人知道我在下面。"

"我有两个孩子，长子15岁，小女儿9岁。我想到他们如何年轻，不能失去父亲，他们又会发生什么。"

尽管他保持冷静，但他开始体验呼吸高浓度二氧化碳空气的副作用作用。我们在地上呼吸的空气中只含有0.04％的二氧化碳，在洞里，这个水平值高达5％。

他说："我头疼，虽然我因缺乏氧气而疲惫不堪，也不可能睡觉。我的大脑是晕眩的。"

他的脑海里开始出现幻觉。"我感觉到湖里有灯光，我听到潜水员冒泡的声音。

"但是当我转过头，我什么也看不到，这是幻觉。"

格拉西亚不记得时间。但过了"几日"之后，他听到上方一声巨响，他想马斯卡洛一定是成功返回水面了。

"我听到坦克充气的声音，后来我意识到他们一定是在钻岩石。我真的是喜出望外，因为我意识到他们在找我。"

但随后，声音没了。那是格拉西亚面临的最黑暗的时刻。

图片版权 Toni Cirer Image caption 格拉西亚早前的潜水照片。

他说："我想到了自己会以潜水员最怕的方式死：断氧缺粮。电筒的电几乎快没了，我知道我无法在在黑暗中爬下来喝水。“

"我决定游到我卸装备的地方去找把刀。如果我要选是快速或缓慢地死亡，我想把它作为最后的手段。"

不久之后，格拉西亚认为他再次听到气泡的声音。

"我看了一下潜水员的光，似乎变得越来越明亮。我以为这是另一个幻觉，但后来我意识到这是真实的，我看到一个头盔出现了。"

这是我的一个老朋友：伯纳特·克拉莫（Bernat Clamor）。

"我跳进水里，拥抱他，他问我是怎么回事并告诉我他怕我死了。

图片版权 Pere Gamundi Image caption 伯纳特·克拉莫（Bernat Clamor）（左）和格拉西亚（右）

格拉西亚后来才知道，马斯卡洛发出了求救信号，但因为能见度较低，救援进展并不顺利。

然后救援人员试图在岩石上钻一个洞，向他供应食物和水。

这就解释了他所听到的噪音。不过 这一尝试也失败了。

最后，克拉莫和同伴潜水员约翰·弗雷迪（John Freddy）等了一天使淤泥沉积后，才下到水下来。

格拉西亚的痛苦还未结束。

克拉莫不得不离开他去联系救援队，但给了他一些葡萄糖袋，以提高他的能量值。

格拉西亚说："要把我弄出那个洞穴的话，要把个小时。不过，那是愉快的8小时。"

格拉西亚被给予了含氧量足够的气袋并被缓慢得引导至出口的位置。在下水70小时后，他在4月17日晚间时候浮出了水面。

马斯卡洛在那等着他。

"我们抱在了一起。但没等我们开口说话，他们就把我送上了救护车。一离开水我的身体就出现严重问题。当时的体温是32度，有体温过低的风险。我吸了一夜的纯氧。"

图片版权 Twitter/@112IllesBalears Image caption 格拉西亚浮出水面被援救后的状态。

整场经历中，格拉西亚一直在克制自己的情绪。

"你在潜水的时候一定要能控制情绪，但第二天我在电视上看到庞大的救援行动报道后，我哭了。因为我很感激。

尽管死里逃生，格拉西亚也没有放弃潜水。

事件发生一个月后，他回到了Sa Piqueta。他甚至又回到了当时被困很久的洞穴。

他说： "我对这个洞不抱任何怨恨 ， 又不是洞穴的错。

格拉西亚说，他将继续绘制马略卡的水下遗产地图。

他说。"我的孩子不太喜欢我做这事，但他们没有阻止我不要这样做。"

"我探索地下24年。它流淌在血液里。"