潜水飞来横祸，如何在水下无氧生存两天？
三个月前，西斯科·格拉西亚（Xisco Gràcia）说他经历了每一个潜水员最糟糕的噩梦: - 他在一个水下的洞穴里依靠氧气袋生存。几小时后，他意识到自己可能不会被搜救人员发现，生还机会渺茫。
4月15日是个周六，格拉西亚像往常一样潜入马略卡岛的水下。他是位地质学老师，花了大把周末时间探索和绘制了岛上复杂的水下洞穴系统。
他说："马洛卡的地下比地面更美丽。"
他和他的潜水伙伴马斯卡洛（Guillem Mascaró）想探索Sa Piqueta。它是一座距离迷宫入口1公里处有很多洞厅的洞穴。他们游了一个小时才到那里。
当格拉西亚在收集岩石样本时，马斯卡洛游览了附近的一个洞。
正当他们要返程回家时，很多事就开始掉链子。
格拉西亚在交界处偶遇了马斯卡洛，但他们从地上搅动起了淤泥，使得视线模糊，很难看清。
然后，他们意识到指引他们返回入口的窄尼龙线已断或滑落。
54岁的格拉西亚说："线是为了引导的，我们进入洞穴后把它留下来，返程时顺藤摸瓜就行"。
"我们只能猜一些岩石掉落在上面，我们花了宝贵的一个小时时间，试图摸到它，但没成功。"
彼时，他俩处于严重的危险之中。他们已经消耗光了带来的氧气和大部分的紧急氧气。
幸运的是，格拉西亚记得其他潜水员提过，附近的一个洞穴里有个氧气袋。
两人都知道空气只能让其中一个人离开。
格拉西亚说："我们决定我留下来，马斯卡洛去求救，他比我瘦，需要的空气少。呼吸含二氧化碳更高的洞穴空气，我也更有经验。"
他们在地图上换了一条更长的路线。马斯卡洛将不得不沿着其中一段游，没有引导绳，很可能会迷路。
"这就像在一个大雾天的晚上开车，"格拉西亚说。
"马斯卡洛不愿丢下我，但我们知道这是我们唯一的机会。"
马斯卡洛离开后，格拉西亚卸下了大部分设备后探索了所在的洞穴。它长约80米（260英尺），宽20米，水与洞顶间隔12米。
他意识到湖面上的水是可以喝的。他还发现了一块大石头，于是坐在上面休息。
格拉西亚决定要在没有光的环境下生存。他有三个电筒，两个没电，一个快没电。
他说："当我去撒尿或爬下去喝淡水的时候，才把电筒打开。"
他几乎做不了什么。只能在黑暗中等待被救。
格拉西亚说："我问自己为什么潜水潜了这么多年，现在发生这样的事？最初的七八个小时我还有希望，以为马斯卡洛会回来。但时间一分一秒过去后，我开始绝望。我想他可能迷了路，并没有人知道我在下面。"
"我有两个孩子，长子15岁，小女儿9岁。我想到他们如何年轻，不能失去父亲，他们又会发生什么。"
尽管他保持冷静，但他开始体验呼吸高浓度二氧化碳空气的副作用作用。我们在地上呼吸的空气中只含有0.04％的二氧化碳，在洞里，这个水平值高达5％。
他说："我头疼，虽然我因缺乏氧气而疲惫不堪，也不可能睡觉。我的大脑是晕眩的。"
他的脑海里开始出现幻觉。"我感觉到湖里有灯光，我听到潜水员冒泡的声音。
"但是当我转过头，我什么也看不到，这是幻觉。"
格拉西亚不记得时间。但过了"几日"之后，他听到上方一声巨响，他想马斯卡洛一定是成功返回水面了。
"我听到坦克充气的声音，后来我意识到他们一定是在钻岩石。我真的是喜出望外，因为我意识到他们在找我。"
但随后，声音没了。那是格拉西亚面临的最黑暗的时刻。
他说："我想到了自己会以潜水员最怕的方式死：断氧缺粮。电筒的电几乎快没了，我知道我无法在在黑暗中爬下来喝水。“
"我决定游到我卸装备的地方去找把刀。如果我要选是快速或缓慢地死亡，我想把它作为最后的手段。"
不久之后，格拉西亚认为他再次听到气泡的声音。
"我看了一下潜水员的光，似乎变得越来越明亮。我以为这是另一个幻觉，但后来我意识到这是真实的，我看到一个头盔出现了。"
这是我的一个老朋友：伯纳特·克拉莫（Bernat Clamor）。
"我跳进水里，拥抱他，他问我是怎么回事并告诉我他怕我死了。
格拉西亚后来才知道，马斯卡洛发出了求救信号，但因为能见度较低，救援进展并不顺利。
然后救援人员试图在岩石上钻一个洞，向他供应食物和水。
这就解释了他所听到的噪音。不过 这一尝试也失败了。
最后，克拉莫和同伴潜水员约翰·弗雷迪（John Freddy）等了一天使淤泥沉积后，才下到水下来。
格拉西亚的痛苦还未结束。
克拉莫不得不离开他去联系救援队，但给了他一些葡萄糖袋，以提高他的能量值。
格拉西亚说："要把我弄出那个洞穴的话，要把个小时。不过，那是愉快的8小时。"
格拉西亚被给予了含氧量足够的气袋并被缓慢得引导至出口的位置。在下水70小时后，他在4月17日晚间时候浮出了水面。
马斯卡洛在那等着他。
"我们抱在了一起。但没等我们开口说话，他们就把我送上了救护车。一离开水我的身体就出现严重问题。当时的体温是32度，有体温过低的风险。我吸了一夜的纯氧。"
整场经历中，格拉西亚一直在克制自己的情绪。
"你在潜水的时候一定要能控制情绪，但第二天我在电视上看到庞大的救援行动报道后，我哭了。因为我很感激。
尽管死里逃生，格拉西亚也没有放弃潜水。
事件发生一个月后，他回到了Sa Piqueta。他甚至又回到了当时被困很久的洞穴。
他说： "我对这个洞不抱任何怨恨 ， 又不是洞穴的错。
格拉西亚说，他将继续绘制马略卡的水下遗产地图。
他说。"我的孩子不太喜欢我做这事，但他们没有阻止我不要这样做。"
"我探索地下24年。它流淌在血液里。"