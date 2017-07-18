中印对峙升级 中国山地旅在西藏实弹演习
- 2017年 7月 18日
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中国官方电视台CCTV周末播放了一段解放军在西藏高原地区进行军事演习的视频。中印两国在锡金段边境的对峙呈现升级的迹象。
报道称，西藏军区某旅全员全装机动至海拔5000米青藏高原就兵力快速投送、信息化装备应用、多兵种联合攻击等要素展开实兵实弹演练。
电视画面显示，中国军方动用了大炮及火箭炮进行射击等多种实弹演练。
中国媒体报道称，印中边境有大量地区是高原山地地形，因此印度陆军非常重视山地部队的建设，目前不算正在组建的第17山地打击军的情况下，印军共有10个山地师、1个独立山地旅和3个后备山地旅。其中有8个山地师分布在中印边界。其中三个山地师部署在中印边境锡金段。
与印度山地部队的步兵配备相比，中国媒体报道称，解放军具备一定优势，一是火箭筒多，二是大口径机枪多。因此"在旅属炮兵的火力上还是优势很明显的。口径大，威力大，自行化和自动化程度高"。
香港《南华早报》引用中国观察人士的话称，中国解放军秀肌肉的目的"意在警告印度"。解放军希望表明自己有能力战胜印度军队。"虽然中印边界争议地区的印军人数超过中国军队，但中国军队的运动速度、火力以及后勤保障明显具有优势"。