年轻一代将如何永远改变美国？

在美国,老一代的美国白人仍然掌握着大多数的经济和政治权力,但是年轻世代当中极大的多元性意味着改变将要到来。

美国的劳动力构成、政治以及在世界舞台上的地位,不久的将来将会永远改变。

这个国家的人口结构转变将如此重大而迅速,在未来几十年里,美国注定要发生比其他任何国家都大得多的转型。

千禧一代以及更小的儿童当中,几乎有半数来自少数族裔群体,而结构性转型的核心正是这种极大的多元性。

随着这个国家未来的前景越来越依靠这些世代,每个人都必须考虑,社会要如何改变,才能在这样的新现实下取得成功。

令人害怕的一代

唐纳德·特朗普(Donald Trump)入主白宫,是乘着老美国白人支持的势头——那些45岁以上的人。

很多人是被他推动经济的承诺吸引。

但是,特朗普的其中一部分人气是基于他对移民人口增长以及政治正确性的立场。

他的立场反映了一些年长白人的恐惧——这是近年被一些国民调查定调的文化代沟中的一部分。

2011年由皮尤研究中心(Pew Research Center)做的一份问卷当中,“婴儿潮”时代出生的白人和较年长的美国人中有超过一半认为,从其他地方来的新移民数量增加是对美国价值和习俗的一种威胁。

2015年公共宗教研究所(PRRI)的一项调查则发现,年长的美国白人比年轻世代更倾向于觉得,这个国家的文化和价值较1950年代差。

但是,不管他们多么害怕 ,这个国家的经济福祉很可能取决于这些较年轻和较多元的人群。

迅速老龄化的白人群体

美国的白人人口不久后将会减少。

白人的中年龄——即人群当中有一半人大于这个年龄,另一半则小于它——目前是43岁。

而这个国家最大的少数族裔西班牙裔美国人中,中年龄是29岁;而混血人种美国人的中年龄则是20岁,这是增长速度最快的少数族裔。

Image caption 年轻世代的种族结构(英文)

在八年后,预计美国的白人人口将会开始下降,即去世的人数将大于出生的人数。

而18岁以下白人的数量现在就已经在减少——这个趋势将会延续下去,因为处在生育年龄的白人女性人口也在下降。

或许最令人瞩目的,是白人人口的老龄化速度。

至2030年,65岁以上的白人数量将增加42%。

同一时段,就业年龄的白人数量将只增长9%。

现实情况是,美国不久就将有庞大数量的年长白人,要依赖更多元的年轻一代养活。

年轻工作人口的支持

在不久的将来,在美国出生的小孩当中将有大部分属于少数族裔。

少数族裔目前已经在年轻美国人当中占接近一半;而随着“婴儿潮”时代出生的白人陆续退休,少数族裔——特别是西裔——将承担全部美国劳动力增长。

图片版权 Getty Images Image caption 加州一所双语学校:美国的劳动力增长很大程度上来自西裔美国人

经济增长、税收、福利以及老人医疗保险都将依赖他们的贡献。

这些人口统计当中的事实引来重要的问题,政府支出应该如何分配。

目前,美国大部分的少数族裔儿童都在资源不足的学校上学。

西裔和黑人的四年制大学注册人数虽然在上升,但仍然比白人低得多。

很多人缺少找到中产阶级职位所必需的经济能力和职业指导。

收入的不平等对年轻的少数族裔造成特别沉重的打击,并可能在未来持续导致不平等。

一个需要年轻人的国家

“新少数族裔”的年轻世代——西裔、亚裔以及多种族美国人——正在与年长的少数族裔及美国白人进行互动,在这个急切需要更多年轻人的国家寻找机会。

Image caption 南部州份当中超过半数儿童属于少数族裔

这些处在“刚刚好”阶段的人口增长来自近年的移民,以及一定程度上增高的生育率。

得益最多的是美国南边和西边的州份,在那里,少数族裔带来了儿童数量的增加。

相比之下,这个国家东北部和中西部的很多州正在面临白人儿童人口的减少,同时又没有得到少数族裔新生儿童和移民的补充。

放眼美国以外

这种年轻劳动力数量的增长方式,令美国比很多其他工业化国家更加有利。

美国的人口——大约3.25亿——自1980年以来增长了近一亿。

预计至本世纪中叶,美国人口将上升至4亿,这是和大多数发达国家都非常不一样的前景。

比如,与日本、德国、意大利及英国等人口普遍较年长、生育率低以及移民数量较少的国家相比,美国的就业年龄人口预计将增长较快:2010至2030年间将增长5%以上。

这样报人口增长将会反过来增强美国的经济力量——提升生产力、消费力和创业机会。

不过,假如没有西裔及亚裔等新少数族裔的年轻世代,这些国家的劳动力实际上将会下降。

新少数族裔或许还能带来活力、创新力,以及创业的精神。

重大改变的节点

虽然当下的代际文化差异可能会在短时间内持续,而美国人口正在转变的现实可能意味着,“人口统计将决定命运”。

这个国家现在正在经历的“多元性爆炸”将改变社会的方方面面。

各级政府的领导人——以及更广泛的美国人——将不得不考虑,今天的年轻少数族裔将需要什么样的投资,才能帮助国家繁荣。

比起其他国家,美国更加处在重大改变的节点。

关于本文

这一分析文章由BBC委托一位在其他机构工作的专家撰写。

威廉·H·弗雷(William H Frey)是布鲁金斯学会(Brookings Institution)的一名资深院士,著有《多元性爆炸:新种族结构如何重塑美国》(Diversity Explosion: How New Racial Demographics Are Remaking America)一书。

布鲁金斯学会自称是非牟利的公共政策机构,开展通过新思维应对社会问题的研究。