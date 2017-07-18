缅甸果敢“女皇帝”杨二小姐高龄辞世

图片版权 BBC CHINESE Image caption 杨二小姐年轻时的照片（翻摄自缅甸中文网）。

曾是缅甸果敢地区的实际执政者、与大毒枭罗星汉有主从关系的“杨二小姐”杨金秀高龄辞世，她的家人向BBC缅甸科证实。

杨金秀在7月13日过世。她1927年出生于缅甸北部果敢的炸地林，是果敢土司杨文炳的次女、世袭统治果敢地区的杨氏土司家族最后一任土司杨振材的妹妹。杨金秀自幼个性刚烈、好胜心强，自小爱穿男装，据称从四岁就开始玩枪，后来以能使手双枪出名，在未出嫁前就因受父兄宠爱而插手政治。

她在1946年嫁给木邦土司段氏家族的人。果敢属于木邦辖下，但杨二小姐不喜欢她称为“胆小怕事、做事黏黏乎乎”的丈夫，在她生下儿子后，夫妻就开始分居。

1948年，英国承认缅甸独立，杨二小姐的哥哥杨振材、杨振声当选国会议员。杨氏家族在果敢的世袭统治于1959年结束，权力交到地方议会。当时32岁的杨二小姐不甘心让出家族权力，因此带了十岁的儿子从木邦土司段家回到果敢，成为果敢实际执政者。

她在任内鼓励毒品交易和赌博业，从中获取高额税收。1963年她被缅甸政府军逮捕，在监狱度过五年。

“毒枭学生”

图片版权 Getty Images Image caption 2013年一代毒王罗星汉去世，举行盛大葬礼。

杨二小姐在40、50年代开始在果敢地区办学校，免费供年轻人上学，并聘请国民党军队将领开设军训班，“果敢王”彭家声、大毒枭罗星汉、果敢前“第一特区秘书长”刘国玺都是杨二小姐学校的学生。

民间盛传杨二小姐和罗星汉有男女关系，杨二小姐晚年向中文媒体表示，罗星和小她八岁，是军训班的学生，毕业后在杨二小姐执政时期担任她的下属。

缅甸军事强人奈温1960年代为了对付共产党，批准罗星汉成立一支民兵组织，允许罗星汉从事鸦片和海洛英贩运。罗星汉拥有缅甸武器最为精良的武装，很快成为金三角势力最强大的毒枭。

而1960年代的杨二小姐离开果敢，在缅甸仰光市中心的大宅中定居，过着相对她波澜壮阔的前半生来说平静的生活。

果敢地区档案

图片版权 EPA Image caption 缅甸北部果敢地区今年3月发生重大冲突，大批缅甸难民涌入中国。

果敢自治区人口约14万人，以汉人占大多数，缅甸北部的汉人被缅甸称为“果敢族”，通用语言是属于汉语西南官话系统的果敢语。

果敢自治区位于缅甸北部省份掸邦的北边，与中国云南省接壤，自治区面积约2060平方公里，于2011年成立，目前主席是赵德强。

明、清两朝时期，果敢属于云南省镇康州，1897的《中英续议缅甸条约》将果敢划入英属印度的范围，成为木邦辖下的小土司。1948年缅甸独立，土司杨振材同意与缅甸其他民族共组联邦，果敢成为大土司，杨氏家族世袭统治结束。

在1950年代国共内战时，果敢地区实际上由国民党军队控制。

土司统治结束后，果敢地区逐步陷入动乱，演变成内战。1968年之后，缅甸共产党在中国共产党的支援下，吸收了缅甸东北山区的少数民族武装，控制缅甸东北边境地区，包含果敢大部分地区，与联邦政府对抗。

1989年，彭家声治下的果敢脱离缅共，与缅甸政府停战。但彭家声的统治权随后被杨氏家族挑战，政权多次易手，2003年全面停止生产罂粟，失去主要经济来源的果敢陷入困境。