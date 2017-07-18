深陷台日双重国籍风云 莲舫能挽回民心？

图片版权 Getty Images Image caption 莲舫表示她的台湾籍已经正式放弃，以后只选择日本籍。（资料图片）

台裔日籍的日本民进党主席莲舫，这一年多因台日双重国籍问题屡被质疑，如今她正式公布放弃文件，但日本人是否还会信任她？

记者会澄清

日本民进党现任党主席，台日混血的莲舫，周二（18日）在东京都内举办记者会，并出示她的部分户籍誊本资料，表示她的国籍已经正式选择为"日本"，以前的台湾籍也已经正式声明放弃。

根据该户籍誊本，莲舫已经在2016年10月7日时，依照日本法律正式选择日本国籍。同时她也公布了台湾政府于2016年9月13日时给予她的"国际丧失许可证书"。

对于隔了快一年才正式公布国籍的相关文件，莲舫表示身为党主席，她有必要再次取得民众信赖，这些的资料公开，也获得了家族谅解。但她也承认整体地手续有些缓慢，她会对此深刻反省。

然而，网路上还是有许多网友质疑莲舫诚信，包括她的说法一变再变，甚至认为她有"经历诈称"，其信用已经不适任党主席与议员，应该辞职。

莲舫在去年就任日本民进党党魁后，一度被认为是拯救这个低迷在野党的救星。然而之前，莲舫就被报导，她依然持有台日双重国籍，这对于莲舫的政治诚信是相当大的打击。

深陷两国籍

出生于1967年的莲舫，父亲是在日本经商的台湾人谢哲信，母亲则是前"资生堂小姐"的日本人齐藤桂子。莲舫自称，她出生时虽然是台湾籍，但是在17岁的时候已经选择归化日本籍。

然而，莲舫的台湾籍并没有因此而自动消失，随后她先以艺人的身份拍广告，接代言活动，随后更被拔擢到综艺节目，90年代时也活跃于日本的新闻节目中担任播报员。

直到2004年踏入政界后，莲舫的政治生涯一路顺遂，2010年甚至加入当时民主党的内阁任职。随后在2016年，民主党改造成为民进党时，莲舫也击败党内对手，在选举赢得主席大位。

随后对于国籍问题，莲舫都认为当时17岁时选择日本籍时已经"自动放弃"台湾籍，加上她认为日本不承认台湾为国家，就一直没有处理这件事。直到后来台湾官方确认莲舫台湾籍依然存在后，她才赶紧于2016年办理注销。

两边尴尬

莲舫在这件事情上的政治诚信屡屡受质疑。就有日本记者在现场问及，过去1993年时，莲舫就曾接受采访表示"父亲是台湾人的关系，我目前还是双重国籍"，在不少杂志上，也能看见她自认自己是"旅日台侨"，显然她根本知道自己有双重国籍。

对于这样的说法，莲舫也在记者会上表示"当时的发言太过浅薄，我说的台湾籍是指血缘"。在面对日本记者的"身份认同"问题时，她也认为自己是日本人，"我从没申请过台湾护照，去台湾拜会时也是持日本护照进入"。

日本民进党一向被视为亲中政党，许多要员也都访问过中国，莲舫也在记者会上回答她对两岸的认识："家里从小不太说政治，但之后我自己有自学中国近现代史，知道国共两党的历史渊源，也对天安门事件印象深刻"。

莲舫最后表示："人不能选择父母，但我也很庆幸我的身份让我学到很多"，她并表示会继续从政，给下一代日本更好环境。整场记者会虽然历时70分钟，但依旧没有解释许多在场记者的疑虑。

然而，莲舫不是唯一一位有"双重国籍"疑虑的日本政治家。根据《产经新闻》引述，日本国会议员至少有十几人有双重国籍问题。

过往在台湾，也有前立委李庆安被揭露有台美双重国籍，被依诈欺罪注销立委资格。台湾前总统马英九在竞选总统时，也被揭露曾拿过绿卡，当时马英九也说明，绿卡长久没有用，已经"自动失效"，说法与莲舫相当类似。

重振民意？

根据日本新闻《时事通信》7月份调查，目前日本人的政党支持率中，首相安倍晋三所领导的自民党已经滑落到21.1%。然而日本民众并没有因此转而支持民进党，民进党仅仅获得3.8%2支持率，65.3%的人则表示"都不支持"。

而在日前的东京都议会选战，都知事小池百合子领导的"都民第一党"创下佳绩，与友党公明党一起联合过半。反倒是执政的自民党不仅席次大幅滑落，在野的民进党更是只拿下5席，面临彻底边缘化的危机。

当时面对党内的质疑与劝退声浪，身为党主席的莲舫却仅表示"会多加努力"，继续担任党主席位置。但就目前情势来看，民主党近几年，持续呈现低迷态势。

日本的民进党目前在参议院242席位中，仅仅只有48席。曾几何时，在2007年与2010年的参议院选举中，民进党的前身民主党，皆得到破百的席次，并因此组阁3年多。

而如今，民进党在2016年改名后，并没有挽回过去失去的民心，声望在持续探底之余，党魁莲舫的双重国籍争议也尚未平息，如何处理眼前的这两大难关，也考验着莲舫的政治生涯