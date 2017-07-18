遭朝鲜绑架？著名“脱北者”惊现平壤电视

图片版权 Uriminzokkiri Image caption 这则录像是朝鲜的一个网站周日传到YouTube上的。那里，她把自己叫成全惠星。

韩国的情报官员说，他们正在调查一位著名的"脱北者"是否已经被平壤当局从韩国绑架回了朝鲜。

这位名叫林智贤的女子2014年从朝鲜逃往韩国，并随后成为著名的电视人物。

然而，一名与她相同长相的女子周日出现在朝鲜的一则宣传录像中。外界怀疑，这位女子已经被朝鲜绑架回国。

在这则录像中，她说她是被引诱而走，且被迫诋毁朝鲜。

她还说，她是自愿跨过边境回到朝鲜的。

电视明星

林智贤是韩国著名的电视明星，同时在谈话节目和真人秀节目中出现。

韩国当局并没有确认录像中的女子是否为林智贤，但他们相信林已经回到了朝鲜。

图片版权 Uriminzokkiri Image caption 视频中，她在接受另一名前脱北者金万福的采访。

这则录像是朝鲜的一个网站周日传到YouTube上的。那里，她把自己叫成全惠星。

视频中，她在接受另一名前脱北者金万福的采访。

她说，她是被"能够吃得好和赚大钱"的"幻想"引诱到韩国的。她还说，在韩国，她被迫用言语诋毁她自己的国家。

她还描述了在韩国，人们是如何见钱眼开的，并说她生计困难，入不敷出，并被要求通过上几个韩国电视节目来诋毁朝鲜。

她还说，她在上月回到朝鲜后与父母同住。"在韩国，我感到十分孤单，我也十分想念父母，"她在视频中表示。

韩国媒体报道说，林智贤在今年4月自己的生日派对上感谢了粉丝，并说这"或许是我人生中最幸福的一个生日了"。

你的器材不支持播放多媒体材料 叛逃朝鲜外交官：脱北“不后悔”

中朝边境被绑？

韩国的情报官员正在调查林智贤是如何突然失踪的。周日，她的粉丝俱乐部宣布停止运行。

《韩国时报》报道说，一些脱北者怀疑，她可能是在中朝边境试图将家人运送出朝鲜时被绑架的。

BBC驻首尔记者艾伦说，虽然朝鲜内部也盛行假的宣传录像，但首尔方面已经确认他们十分严肃地对待这则录像，并且正在调查她的这起案件。

在过去几十年里，数万名朝鲜人逃离到韩国。首尔的统一部对BBC说，自2012年以来，仅有25人重返朝鲜。

一些"脱北者"说，他们中的一些人觉得在韩国生活不习惯，他们怀念仍在朝鲜家人。他们还说，在韩国很难找到合适的工作。