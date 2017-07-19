特朗普将提名洪博培为驻俄大使

图片版权 Reuters Image caption “通俄案”调查持续的气氛下，洪博培的任命受到关注

美国白宫在周二（7月18日）宣布，总统特朗普（Donald Trump）将提名前驻华大使洪博培（Jon Huntsman）担任驻俄大使。

这一提名正值美国国会以及联邦调查局（FBI）特别调查小组对俄罗斯被指涉嫌干预2016年美国总统大选持续调查之际，特朗普对这一职位的任命备受关注。

提名将需要得到美国参议院的确认。

57岁的洪博培一直被认为是特朗普心目中的驻俄大使人选，一经确认，他将在“通俄案”的不确定气氛下前往莫斯科。

有关俄罗斯在2016年美国总统选举期间是否曾共谋干预大选，以帮助特朗普当选，调查仍然在持续；美国媒体于周二披露，特朗普在二十国（G20）峰会期间可能曾与俄罗斯普京进行过第二次对话，但没有官方记录；特朗普对此予以否认。

俄罗斯总统普京多次否认曾干预美国大选。

说流利汉语的大使

洪博培是前犹他州州长，会说流利的汉语，在美国前总统奥巴马（Barack Obama）第一任期内曾担任驻华大使，至2011年离任转而争取获得2012年总统大选的共和党候选人资格，但最终失败。

特朗普在去年竞选总统期间曾批评洪博培，指他在担任驻华大使期间放任中国在与美国的贸易中大大获益。

洪博培在2016年的大选中曾经支持特朗普，但是在共和党候选人在2005年一段蔑视女性的谈话录音披露后，洪博培转而呼吁特朗普放弃参选。

1992年至1993年间，洪博培曾是前总统乔治·H·W·布什属下的驻新加坡大使，当时他是美国100多年来最年轻的驻外国大使。

之后他又在2001到2003年在小布什政府担任贸易副代表，任内与中国商定数项协议。

他曾两度任犹他州州长，这是一个居民中有大量摩门教徒的州份，洪博培亦有同样的宗教信仰。

今年三月曾有报导指洪博培将出任驻俄大使，莫斯科官员对此看法不一，一些官员认为他对俄态度不友好，另一些则表示欢迎任何愿意与俄罗斯展开对话的外交官员。