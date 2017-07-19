图辑：权倾一时领导人流离失所成难民
叙利亚艺术家奥马里在离乡背井逃到比利时后创作了一个油画系列，将呼风唤雨的多各国家首脑及前领导人画成了难民。
-
Abdalla al Omari
叙利亚艺术家阿卜杜拉·奥马里（Abdalla al-Omari）的肖像作品系列将有争议的当代世界领导人描绘成了社会边缘人物，流离失所的难民。 美国总统特朗普是其中一例。他一手抱着小孩，另一只手举着张黑白的全家福，神情无比凝重。
-
Abdalla al Omari
最初，这位艺术家利用他的流离失所的处境以及叙利亚战争引发的愤怒情绪作为他的创作源泉。德国总理默克尔被画成一个乡村老妪。
-
Abdalla al Omari
但是，随着肖像系列的进展，目前居住在比利时的阿尔马里把愤怒转向生动描写这些人物失去权力后的人性侧面。俄罗斯总统普京是其中一例。
-
Abdalla al Omari
奥马里说，“我想让这些领导人失去权力，并不是为了有助于我或解除我的痛苦。我只是想恢复他们的人性，让公众看到权力软弱的一面。”
-
Abdalla al Omari
通过这些作品，例如对美国前总统奥巴马的描写，画家奥马里不想表现对这些著名领导人的敬意，例如这些领导人的权势，魅力及正义。
-
Abdalla al Omari
奥马里给这幅画取名为“地中海”。他表示，“我对阿萨德总统的描写表示歉意。这是一个没有重力的世界，我们所有的人都有脆弱的一面。这股风看不到，摸不着，却使我们内心感到很沉重。但是这股风却神秘地促使我们再次站起来。”
-
Abdalla al Omari
奥马里通过这幅名为“逃难”的画作，试图抛开主要人物的独裁印记，侧重描写他们的绝望时刻。
-
Abdalla al Omari
这是奥马里描写的法国前总统奥朗德和萨尔科齐。
-
Abdalla al Omari
奥马里在作品中没有描绘人物所在国家或政治色彩。例如，他把朝鲜领导人金正恩描绘成一个拿着导弹玩具的小男孩。
-
Abdalla al Omari
通过这些作品，艺术家奥马里发出警告，“让我们大声疾呼：我是很脆弱，但是最强势的人并非很坚强。因此，让我们共同面对。” 网友可在http://www.abdallaomari.com/网站浏览奥马里的作品。
图辑
图辑
图辑：日本男人为何选择与硅胶娃娃“谈恋爱”
- 2017年 7月 12日
图辑
摄影师何藩镜头下的香港光影
- 2017年 6月 15日
图辑
图辑：民众悼念伦敦恐怖袭击遇难者
- 2017年 6月 6日
- 英国动态