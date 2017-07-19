图辑：权倾一时领导人流离失所成难民

奥马里给这幅画取名为“地中海”。他表示，“我对阿萨德总统的描写表示歉意。这是一个没有重力的世界，我们所有的人都有脆弱的一面。这股风看不到，摸不着，却使我们内心感到很沉重。但是这股风却神秘地促使我们再次站起来。”