分析：中印对峙或增加第二次边界战争风险？

图片版权 AFP Image caption 中印边境争议多次导致冲突。

研究1962年中印边境战争的权威战史专家、澳大利亚籍英国记者内维尔·马克斯维尔（Neville Maxwell）认为，两国军队在边境对峙很危险，甚至可能导致第二次中印战争。那么这种风险到底有多大呢？

1962年短暂的中印边境战争以中国在战场上大获全胜并迅速收兵告终。印度和中国官方均就目前中印边境军事对峙警告说，今非昔比，现在已经不是1962。那么今天的国际地区和国内态势和1962年有何不同？

中印边境和历史争议

中印两国边界全长约2000多公里，分为东、中、西三段。但因为历史原因，全段边界从未正式划定，主要争议在东段（从中国、缅甸、印度三国交界处起向西到中国、不丹、印度三国交界处）。

图片版权 Getty Images Image caption 1962年11月1日中印边境战争期间，一架美国飞机为印军空投物资。

中印边境东段争端，是中方认可的传统习惯分界线与中方不承认的、由英帝国统治印度时期所划"麦克马洪线"之争。这一争议领土面积为9万平方公里，相当于两个半台湾岛陆地面积，基本由印度占领。

上世纪40年代末，在高涨的民族主义运动中印度从大英帝国独立。新独立的印度认为，印度有权继承原来大英帝国声称的所有领土。中国的学者称，印度乘中国抗日战争、内战（解放战争）和抗美援朝（韩战）等机会，不断侵占中国西藏领土，特别是藏南地区。

50年代初，解放军在进入西藏后，中国与印度领土接壤一系列领土争议开始凸现，双方会谈破裂。特别是1959年达赖喇嘛逃亡印度受到庇护后，中印两国开始交恶。中国指责西藏反共游击队方便地利用喜马拉雅山口进攻西藏并从这里撤回印度北部。

许多历史学者指出，1962年中国处于内外交困时期：在国际外交上，结束"抗美援朝"不久的中国和美国处于无外交关系敌对状态；和过去国际共运集团领导苏联开始分道扬镳、意识形态论战，关系日趋恶化；在国内面临"大跃进"后3年经济困境、金门炮战后的台海危机，等等。在国际上，印度作为不结盟运动领袖左右逢源，得到苏联和美国等各方声援和支持。但当时，美苏正经历古巴导弹危机。

1962年边境战争

图片版权 Getty Images Image caption 1962年中印边境冲突中的印军机枪手。

上述问题也让当时的印度领导人和军方误判了中国领导人的决策可能性，以及中国解放军在远离基地的高原地区的作战包括后勤能力。英国记者内维尔·马克斯维尔（Neville Maxwell）认为，当年印军在民族主义的推动下，不断实行"前进政策"向前推进建立军事据点，甚至越过麦克马洪线前进到藏南其它地区，双方小规模边境摩擦愈演愈烈，互相指责对方发动进攻。

10月20日开始，中国在一系列外交警告和交涉无效后，开始了中方所称的"中印边界自卫反击战"（印度方面称之为'瓦弄之战'）。到11月21日，中国军队已经迅速击溃正面战场上印军所有主力部队，随后22日宣布单方面停火并撤军到传统控制线以北20公里处。印军在战场惨败后也接受了停火建议。

在这场一个月的战争中，根据目前公开资料，后勤增援困难的解放军仅动用了两支驻藏师级部队，未使用空军和坦克等重型武器，死亡722人，伤1697人，死亡级别最高的是副营级军官。

而有空运和其它后勤支持的印军阵亡及失踪人数超过3000人，被俘3968人，还有1000多人受伤。印军3个旅被歼灭，3个旅受到重创溃退。（印军主力部队包括曾参加二战北非阿拉曼战役帮助击溃纳粹德军隆美尔部的第4师3个旅。）一名少将旅长死亡，一名少将旅长被俘。

图片版权 Getty Images Image caption 1967年中印边境冲突中的中国解放军军人。

1962年之后

印度将1962年战争视为国家的"奇耻大辱"，在后来半个世纪里，大力进行国防基础设施建设，不惜重金从国际上购买最先进武器，并将全国兵力约1/3部署到北方，在中印边境地区部署兵力是中国的4倍。

与此同时，因为中国虽然赢得1962年边境战战场上的冲突，但军队退出所占藏南地区，印度则向该地大批移民数十万，于1987年建立"阿鲁纳恰尔邦"。中国学者称，2001年人口调查显示，该地居民人口已经超过110万，其中印度移民人数远超过藏南原来居民人口。

从上述显示可见，印度一直没有放弃与中国争夺藏南地区的准备。中国也一直不承认"在藏南地区建立的所谓'阿鲁纳恰尔邦'"。但中国由于种种原因，从兵力部署到地区建设的重点都不在这一地区。

图片版权 Getty Images Image caption 1962年11月28日，虽然中印双方都已经停火，中国军队后撤，但印度东北阿萨姆邦的印度女子都在接受军训，准备“武装击退入侵的中国人”。

1962年之后，中印边境因为军事紧张对峙，曾于1967年再次发生小规模武装冲突，之后又曾于1987年接近战争边缘。之后，中印两国加强高层政治交往开启对话在一定程度上缓解了紧张局势。

地区争夺？

这次争端焦点洞朗地区（Donglang、印度称为都克栏Doklam）还不是印度和中国争议地区，而是中国和不丹王国都声称主权的领土，但印度承诺维护不丹国防，在洞朗地区修筑了大量碉堡。中国方面说，洞朗地区的主权没有争议属中国，今年中国修筑的一条公路通向该地。

有消息说，6月下旬，中国公路建筑工人摧毁了该地的印军碉堡。印度担心这一"咽喉要地"被中方控制，因此派军队驱逐。双方对峙开始，中方在西藏举行军事演习，要求印度先退兵再恢复中印对话谈判。印军坚持不退。国际上关注这一对峙不断升温是否会导致中印两国再次爆发大规模的武装冲突。

Image caption 发生对峙的洞朗地区位于不丹印度中国交界处。

中印两国和62年形势都可谓今非昔比：两国都在世界经济中的比重大幅提升，同为"金砖国家"，两国都成为核大国，军力也大为增加。总体上说，中印两国在重大国际和地区事务中有着广泛的共识，保持良好的合作。但在地区战略上两国的分歧也比较明显。

印度并没有高调支持中国倡导、得到国际社会普遍响应的"一带一路"战略。特别是，中国和印度在南亚地区宿敌巴基斯坦达成共识，建设中巴经济走廊。中巴经济走廊位于丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路交汇处，是"一带一路"倡议的重大项目。不少分析称，印度对中巴经济走廊一直猜忌甚重，尤其担心巴基斯坦瓜达尔港会成为中国海军在印度洋的支点。

印度联合美国、日本7月初在印度洋举行联合军事演习，日本媒体分析此举有牵制中国之意。无独有偶，在中印洞朗争议之际，巴基斯坦指责印度在克什米尔越界袭击巴方军车导致巴方人员伤亡。

战争与和平？

图片版权 Getty Images Image caption 随着近年中印关系改善，中国和印度军队还曾于2016年举行联合军演。

在中印官方和媒体针锋相对进行"舆论战"之际，中国国家主席习近平和印度总理莫迪7月初在德国G20峰会上没有举行正式会谈，外界普遍猜测是与两国边境对峙有关。

不过，分析人士目前倾向认为，虽然中印这次边境对峙难以在短期内解决，但目前尚不至于引发军事冲突，中印两国都有继续发展经济，继续增强国际影响的战略。

但是，国土之争涉及两国主权，影响民间舆论。不论是有各党派挑战的印度，还是即将召开中共19大的中国，执政者都在这个问题上要做出获得国内各方赞同的决策。