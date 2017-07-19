特朗普与普京德国G20期间“悄悄会谈”？

图片版权 AFP/Getty Image caption 特朗普与普京是在正式晚宴快结束时交谈的，但白宫并没有公布两人谈了什么。

美国白宫确认，总统特朗普与俄国总统普京曾在本月的G20峰会期间会面，但这一消息此前并没有对外公布。

特朗普与普京是在正式晚宴快结束时交谈的，但白宫并没有公布两人谈了什么。

消息甫一出，特朗普即谴责美国披露的这一消息"有病"。

两人说了什么？

你的器材不支持播放多媒体材料 G20峰会：特朗普与普京谁更有气势？

特朗普上台以来，媒体对他与俄国的关系十分关注。另有报道指，俄国干预了去年的美国大选。

美国的情报部门相信，莫斯科帮助特朗普当选。但俄国否认这一指称，特朗普也说自己根本不会与俄国"共谋"。

这一新被披露的谈话是在本月早些时候于德国汉堡举行的G20峰会期间进行的。

克里姆林宫说，当时两位领导人"有机会继续晚宴时的谈话"。但两人究竟说了些什么，外界无从而知。

又是"假新闻"？

图片版权 Reuters Image caption 普京当时坐在妻子梅兰妮亚的身旁。

美国媒体报道说，这次谈话是特朗普主动开始的。当时，他走向坐在妻子梅兰妮亚身旁的普京。

报道说，会谈时，仅有特朗普与普京，以及普京的官方翻译。当时也没有媒体在场。

至于两人到底谈了多久，现在也并不明确。最先报道两人会谈的美国政治评论人士布莱墨说，两人谈了大概一个小时，且说两人看似十分友好。

不过，布莱墨本人当时并不在场。白宫说，根本就没有什么长时间的会谈，只是一个简单的谈话而已。

特朗普在闻悉后又上推特，说"假新闻"变得愈发不诚实，连一个G20上的晚宴也变得可疑了。