未来最大健康杀手 九种习惯让你减少“痴呆”风险

图片版权 PA Image caption 生活习惯是影响患病风险的关键因素之一。

痴呆症（dementia），又称失智症、认知障碍症，是一种综合征。中国是世界上这一病症患者最多的国家，截至2013年，中国有4440万人受其困扰，而到2030年这一数字预计会达到7560万。

最近一项国际研究报告表明，如果可以有更多人可以始终关注自己的脑健康，三例痴呆症中就有一例可以得到预防。

报告中列出了与这个病症有关的九项关键因素，包括缺乏教育、听力耗损、吸烟及缺乏活动等。这一研究已经在国际权威医学学术期刊《柳叶刀》(The Lancet)上得到发表。

预计到2050年，全球痴呆症患者会达1亿3100万人。

可能导致痴呆症的9大因素

中年听力耗损 - 占致病风险的9%

没有完成中等教育 - 8%

吸烟 - 5%

没有对抑郁症进行早期治疗 - 4%

缺乏体能活动 - 3%

社交孤立 - 2%

高血压 - 2%

肥胖症 - 1%

2型糖尿病 - 1%

上述9种被认为是可以人为做出改变的因素，总共占致病风险的35%，其余65%的因素则是人为无法控制的。（来源：Lancet Commission on dementia prevention, intervention and care）

报告的第一作者，伦敦大学学院（University College London）教授利文斯顿（Gill Livingston）表示，尽管痴呆症一般都是在晚年被诊断出来，但大脑一般在多年前就会开始变化。"现在开始行动可以极大地改善痴呆症患者和家人的生活，同时也可以为未来的社会带来改变。"

改变生活习惯

这份由全球24名专家撰写的报告显示，生活习惯是影响患病风险的关键因素之一。

他们研究了建立"认知储备"的好处，发现人们需要加强大脑的网络，这样即便在晚年大脑受损也可以让大脑继续运转。

没有完成中等教育是主要风险因素之一。参与研究的专家表示，那些活到老学到老的人可能会建立另外的大脑储备。

另外一个主要的风险是中年听力耗损，研究人员表示听力损失会导致人们无法获得一个丰富的认知环境，从而导致社交孤立和抑郁，而这两项也在痴呆症的可控因素之中。

报告还揭示了另外一个重要信息，对心脏好的事物对大脑也会有好处。

不吸烟，保持锻炼，保持健康体重，治疗高血压和肥胖症不仅可以减少患痴呆症的风险，同时也可以降低心血管疾病和癌症的患病机率。

研究人员还说，尽管他们没有足够的数据在计算中涵盖饮食和酒精的影响，但他们相信这两种因素也同样重要。

阿尔茨海默症协会（Alzheimer's Society）主任布朗（Doug Brown）说，尽管痴呆症不是不可避免的，但目前看来它会成为21世纪最大的健康杀手，我们需要认识到它的危害并开始改变自己的生活方式。

英国阿尔茨海默症研究研究所（Alzheimer's Research UK）首席科学官雷诺兹（David Reynolds）表示，除了进行预防方面的研究，还必须继续研究寻找一种可以改变那些患者一生的治疗方法。