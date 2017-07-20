章莹颖案持续发酵 引发中国家长三思

图片版权 FBI Image caption 章莹颖一案在中国社交媒体上引起热议。

年轻的中国女孩章莹颖满怀希望赴美深造，未料竟落入歹徒之手。这起案件不仅在美国华人和留学生群体中引起极大震动，在中国社交媒体上也热议纷纷。

许多中国家长似乎从"望子成龙"的一味追求中醒悟，开始关注孩子在异国他乡求学的健康与安全，甚至怀疑送本来在国内学业就很优秀的孩子出国深造是否明智？

最可怕是案件的偶发性

自中国改革开放以来，成千上万的年轻人有机会走出国门，到世界其他国家学习深造，成就辉煌，不是本文所能概述的。我想探讨的是章莹颖被害案引发的回响。

其实，在章莹颖之前，中国留学生在海外遇害案例也有所闻，在英国也有过几起，只是由于网络和信息的发达，使章莹颖案从发案开始人们就一路追踪和关注，激起的涟漪自然就不可同日而语了。

图片版权 Police handout Image caption 章莹颖被害案嫌疑人克里斯滕森

章莹颖的不幸激起众多家长担心的一个因素是：她遇害的偶发性，实在是可能发生在任何一个留学生身上。既不是恐怖袭击，又不是校园枪击案，也没卷入吸毒或黑社会，她仅仅是想换一个便宜点的住处，签一个租房合同，就这么一去不复返了。

网络上开始出现越来越多的文章关注海外留学生的人身安全，献计献策。我其实对此深感欣慰，作为一个家长，这是我多年来就一直感到不安的事情。

起因是十多年前的一个晚上，大约快半夜了，我在伦敦滑铁卢火车站等车。这时我看到两个大概十七、八岁的中国女孩从车站的肯德基快餐店出来，坐在椅子上，很疲劳的模样，听她们的口音很像是北京人。从她们断断续续的聊天中，我知道她们在学校上完课就来这家快餐店打工，刚刚下班，还要坐很长一段路的地铁才能回到住处。

当时看着这两个女孩，我就在想，她们的父母是否知道自己的宝贝女儿深夜还在异国他乡的一个快餐店打工？我也担心她们回家的路上是否安全。

从荷塘进入大海

借着章莹颖案，我也分享一下对海外留学生安全问题的看法。

很多中国家长只希望送孩子到海外深造，而对孩子在他国将遇到什么情况则知之甚少。对于大多数是独生子女的中国留学生，突然从一切由家长关照的环境里，来到陌生甚至语言不通的国度，不能不说是一个"文化震撼"，他们要面临的挑战是极大的。

图片版权 FBI Image caption 章莹颖独自前往新住宿地签约，一去未返。

特别是伦敦和纽约这样的国际大都市，情况的复杂是任何一个中国城市都无法相比的。伦敦，的确是一座英国城市，但这里的居民中一半以上都是外国裔 － 来自世界各大洲，就连伦敦现任市长萨迪克.汗都是南亚裔的。这个城市有上百种语言 － 因此也成为世界配音之都，讲什么语言的人都能找到。

留学生来到这里，就犹如从小池塘出来被扔进了大海，你要在波涛汹涌的海洋里学习游水，劈波斩浪。有人曾说，如果你能在伦敦幸存，应该能在世界任何城市生存

那么，对中国留学生来说，最应该注意的安全问题是什么呢？除了坚决不能吸毒或卷入犯罪活动，遵纪守法之外，也许居住地点是最重要的因素之一。初来乍到的学生最好住在学校推荐的地方，跟其他同学住在一起，哪怕租金略贵也值得。而最最忌讳的事就是租房图便宜。

一般来说，租房都按市场价走，房租过于便宜一定是有原因的，绝大多数原因是邻里街区治安不好，而这，有可能是致命的。

惨痛教训

我曾经有两个同事都有过惨痛的教训，一位是中国人，一位是英国人，都是男士。他们都因为租金便宜而在治安较差的地区租房。我们曾经劝他们换个地方吧，但他们说，我们是男生，不怕。结果，两人都先后被抢劫，来上班时鼻青脸肿。

其次，最好结伴而行，大家都是独自来到异国学习，互相照应，保持与家人和朋友的联系，了解驻地的社区情况和报警电话，有事立即报警。另外，伦敦等国际都市生活丰富多彩，入乡随俗，体验参与都是留学生活的一部分，但是千万要注意安全，不要轻信陌生人，记住：人不可貌相，风度翩翩，道貌岸然可不见得是好人。劫持章莹颖的人看上去像坏人吗？他竟然还是大学里的助教！

海外留学生涯充满新鲜，充满挑战，也充满机遇。无数的学子都成功地接受了挑战，完成了学业，开阔了视野，实现了人生价值。希望所有的留学生在学习、娱乐的同时，注意安全，让远在家乡的亲人放心。