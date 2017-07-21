图辑：摇滚乐队“林肯公园”主唱贝宁顿

  • 2017年 7月 21日

图片回忆“林肯公园”乐队主唱贝宁顿（Chester Bennington）的一生。他被发现在美国自杀身亡。

Chester Bennington in Bangkok (03 May 2015) 图片版权 Getty Images
Image caption 2015年5月，贝宁顿在曼谷。

贝宁顿自杀时年仅41岁。他是美国摇滚乐队“林肯公园”的主唱。洛杉矶的验尸官证实，这位歌手明显死于上吊。

Chester Bennington performs in Paris-Bercy (30 May 2007) 图片版权 Getty Images
Image caption 2007年5月30日，贝宁顿在巴黎贝西综合体育馆演唱。

“林肯公园”组建于1996年，贝宁顿在两年后加入。2000年，这支乐队凭借专辑《混合理论》（Hybrid Theory）获得巨大成功，这张专辑卖出7000万张。“林肯公园”还获得了两项格莱美大奖。

Brad Delson and Chester Bennington perform during funeral services for Soundgarden frontman Chris Cornell at Hollywood Forever Cemetery on May 26, 2017 in Hollywood, California. 图片版权 Getty Images
Image caption 今年5月，贝宁顿在好友康奈尔葬礼上演唱。康奈尔同样死于上吊自杀。

今年5月，贝宁顿在声音花园乐队（Soundgarden）主唱克里斯•康奈尔（Chris Cornell）的葬礼上演唱。康奈尔是贝宁顿的密友，死于上吊自杀。

Chester Bennington performs on stage in San Diego, California (24 July 2014) 图片版权 Getty Images
Image caption 2014年7月24日，贝宁顿在加州圣地亚哥演唱。

贝宁顿曾公开谈及自己艰难的成长经历，包括他11岁时父母的离异，还有他多年遭受一位家庭成员的性侵。他曾因常年酗酒和使用毒品而陷入麻烦。

Chester Bennington performing in Monterrey, Mexico (12 September 2012) 图片版权 Getty Images
Image caption 2012年9月，贝宁顿在墨西哥演唱。

但最近一段时间，贝宁顿的个人麻烦似乎得到了缓解。他说自己已经6年没有碰过酒精。贝宁顿为今年5月乐队出品的最新专辑《光芒再现》（One More Light）感到高兴。乐队正准备在本月晚些时候启动全球巡演。

Chester Bennington performing in Tokyo (07 July 2017) 图片版权 Getty Images
Image caption 7月7日，贝宁顿在东京演唱。

今年4月，在伦敦为乐队的全球巡演进行宣传时，贝宁顿在问答环节透露，他有时对这个世界感到憎恨。贝宁顿身后留下了一个妻子和6个孩子。他经历了两次婚姻。

Chester Bennington (left) lines up boards before hammering frames together as he works with Music for Relief and Habitat for Humanity while rebuilding homes affected by Hurricane Katrina (28 February 2008) 图片版权 Getty Images
Image caption 2008年2月，贝宁顿参加慈善组织活动，帮助遭受飓风影响的新奥尔良重建家园。

贝宁顿经常为一些慈善组织筹款。本图中是他2008年新奥尔良飓风后参加公益活动。

Chester Bennington (centre) performs with Linkin Park in Jakarta (21 September 2011) 图片版权 Getty Images
Image caption 2011年9月21日，贝宁顿在雅加达演唱。

“林肯公园”及其成员在东南亚特别受到欢迎。这支乐队多年来在马来西亚、新加坡、菲律宾和印尼（本图为2011年9月在印尼）演出。“林肯公园”计划今年11月在日本演出。

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