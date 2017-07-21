图辑：摇滚乐队“林肯公园”主唱贝宁顿

图片回忆“林肯公园”乐队主唱贝宁顿（Chester Bennington）的一生。他被发现在美国自杀身亡。

图片版权 Getty Images Image caption 2015年5月，贝宁顿在曼谷。

贝宁顿自杀时年仅41岁。他是美国摇滚乐队“林肯公园”的主唱。洛杉矶的验尸官证实，这位歌手明显死于上吊。

图片版权 Getty Images Image caption 2007年5月30日，贝宁顿在巴黎贝西综合体育馆演唱。

“林肯公园”组建于1996年，贝宁顿在两年后加入。2000年，这支乐队凭借专辑《混合理论》（Hybrid Theory）获得巨大成功，这张专辑卖出7000万张。“林肯公园”还获得了两项格莱美大奖。

图片版权 Getty Images Image caption 今年5月，贝宁顿在好友康奈尔葬礼上演唱。康奈尔同样死于上吊自杀。

今年5月，贝宁顿在声音花园乐队（Soundgarden）主唱克里斯•康奈尔（Chris Cornell）的葬礼上演唱。康奈尔是贝宁顿的密友，死于上吊自杀。

图片版权 Getty Images Image caption 2014年7月24日，贝宁顿在加州圣地亚哥演唱。

贝宁顿曾公开谈及自己艰难的成长经历，包括他11岁时父母的离异，还有他多年遭受一位家庭成员的性侵。他曾因常年酗酒和使用毒品而陷入麻烦。

图片版权 Getty Images Image caption 2012年9月，贝宁顿在墨西哥演唱。

但最近一段时间，贝宁顿的个人麻烦似乎得到了缓解。他说自己已经6年没有碰过酒精。贝宁顿为今年5月乐队出品的最新专辑《光芒再现》（One More Light）感到高兴。乐队正准备在本月晚些时候启动全球巡演。

图片版权 Getty Images Image caption 7月7日，贝宁顿在东京演唱。

今年4月，在伦敦为乐队的全球巡演进行宣传时，贝宁顿在问答环节透露，他有时对这个世界感到憎恨。贝宁顿身后留下了一个妻子和6个孩子。他经历了两次婚姻。

图片版权 Getty Images Image caption 2008年2月，贝宁顿参加慈善组织活动，帮助遭受飓风影响的新奥尔良重建家园。

贝宁顿经常为一些慈善组织筹款。本图中是他2008年新奥尔良飓风后参加公益活动。

图片版权 Getty Images Image caption 2011年9月21日，贝宁顿在雅加达演唱。

“林肯公园”及其成员在东南亚特别受到欢迎。这支乐队多年来在马来西亚、新加坡、菲律宾和印尼（本图为2011年9月在印尼）演出。“林肯公园”计划今年11月在日本演出。

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