美朝关系持续恶化 美国将禁止公民访问朝鲜

图片版权 Reuters Image caption 在朝鲜接团的高丽旅行社和青年先锋旅行社说，这一禁令将在7月27日宣布，且在宣布后30天生效。

美国将宣布禁止本国公民赴朝鲜访问。

在朝鲜接团的高丽旅行社和青年先锋旅行社说，这一禁令将在7月27日颁布，且在宣布后30天生效。

若美国公民此后要进入朝鲜，则需获得特别许可。

这两家旅行社说，是瑞典使馆告诉他们这一消息的。瑞典使馆一直在朝鲜协助美国处理外交事务。

美国官员也向美国媒体确认了这一消息，并说这一决定与此前死亡的美国学生瓦姆比尔（Otto Warmbier）有关。不过，华盛顿并没有确认具体实施的时间和范围。

瓦姆比尔此前随青年先锋旅行社前往朝鲜。他在2016年离境时被捕，并被指窃取朝鲜的宣传画。他随后被判入狱15年，在今年6月被释放返美后死亡。

你的器材不支持播放多媒体材料 瓦姆比尔此前随青年先锋旅行社前往朝鲜。他在2016年离境时被捕。

外界是怎么知道这一消息的？

高丽旅行社和青年先锋旅行社同时在周五对外界说，瑞典使馆通知他们这一禁令即将颁布。

青年先锋旅行社的比亚德（Rowan Beard）对BBC说，瑞典使馆同时也呼吁所有在朝的美国人立即离境。

他还说，瑞典使馆正在试图确认究竟还有多少美国游客在朝鲜。

青年先锋旅行社在一份声明中说，在禁令正式执行后，若有美国公民试图前往朝鲜，他们的护照都回被政府注销。

高丽旅行社的考克威尔（Simon Cockerell）说，虽然人们还不知晓最终禁令将如何措辞，但可以确认的是，美国人将不被允许前往朝鲜。

美联社引述美国官员的话说，美国国务卿蒂勒森已经决定对朝鲜实行"地理旅游限制"。也就是说，使用美国护照进入朝鲜将被认为是违法的。

图片版权 Reuters Image caption 旅游团在朝鲜期间也要接受严格的监控。

旅行社都怎么说？

考克威尔对BBC说，在禁令正式生效前，他的旅行社将会继续带美国人前往朝鲜旅游。

"如果他们的国家允许他们去（旅行），我们会把他们带过去，"他说。

考克威尔补充道："这不仅是行业的不幸，也是朝鲜人的不幸，因为他们想要知道美国人究竟是怎样的。"

在美国学生瓦姆比尔死后，总部设在中国的青年先锋旅行社宣布不会再把美国公民带往朝鲜了。

朝鲜是在2010年才开始接收美国游客的。不过，美国国务院并不知道究竟有多少美国人去过了朝鲜。一些旅行社说，每年有最多1000美国人去朝鲜旅行。

除了瓦姆比尔外，目前还有三名美国公民遭到朝鲜扣押：

图片版权 AFP Image caption 2016年3月，金东哲在朝鲜电视上哭泣认罪。