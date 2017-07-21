特朗普上台半年 白宫新闻发言人斯派塞请辞

你的器材不支持播放多媒体材料 斯派塞1月份指责媒体"虚假"报道参加总统特朗普就职典礼的人数。

美国白宫新闻发言人肖恩·斯派塞（Sean Spicer）周五（7月21日）向总统特朗普提出辞职。

斯派塞的决定是在特朗普任命纽约的金融家安东尼·斯卡拉姆齐（Anthony Scaramucci）担任白宫通讯联络主任后做出的。美国媒体报道称，斯派塞对总统的决定感到不满。

斯派塞的新闻发布一直是电视媒体关注的对象，但过去几周他并没有出现在镜头前。

《纽约时报》报道说，今年45岁的斯派塞对总统的任命十分不认同，并表示这将是"一个重大的错误"。

斯派塞究竟何许人？

图片版权 AFP Image caption 斯派塞的新闻发布一直是电视媒体关注的对象，但过去几周他并没有出现在镜头前。

返回到2014年，斯派塞应罗得岛上母校的邀请，回去给学弟学妹讲话。作为过来人，他给了他们17条应该信奉的"人生信条"。第16条是这样的：

"要听妈妈的告诫：关键不在于你说了什么，而在于你是怎么说的。你说话时的语气、语调很重要。"

他当年在罗得岛的母校还告诫台下的高中生，他们对自己要诚实。"人生信条"的第8条是这样的："相信直觉。假如感觉不对劲，就要谨慎。"

如果斯派塞本人也遵循这些信条，那么今后四年负责报道白宫事务的记者从新闻发言人嘴里不大可能听到婉转、隐晦、含糊的措辞，或是裹了糖衣的苦药。

"希望他赚很多钱"

图片版权 AFP Image caption 周五，斯卡拉姆齐首次以通讯联络主任的身份与媒体见面。

周五，斯卡拉姆齐首次以通讯联络主任的身份与媒体见面。他说，总统特朗普"有着世界上最敏锐的政治直觉"。与斯派塞时常与媒体冲突的风格不同，斯卡拉姆齐的"首秀"显得更加轻松。

斯卡拉姆齐的前任杜布克（Mike Dubke）于今年5月辞职。此后，斯派塞同时兼任这一职务。

"我对能够为总统特朗普、这个伟大的国家服务感到十分荣幸，"斯派塞在推特上写道："我会继续工作到八月。"

斯卡拉姆齐在今日的发布会上表扬了斯派塞。"他是一个真正的爱国者，"他说："我希望他走了以后能够赚很多钱。"