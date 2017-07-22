中国军舰首次在波罗的海进行演习

图片版权 AFP Image caption 中国的 052D型驱逐舰装备了防空导弹、巡航导弹和鱼雷系统。（资料图）

三艘中国军舰已进入波罗的海，开始和俄罗斯进行联合海上军演。

由驱逐舰、护卫舰以及补给船只构成的这支中国舰队将在俄罗斯的加里宁格勒（Kaliningrad）附近进行为期一周的训练。加里宁格勒是俄罗斯的一处军事基地。

参加演习的中国驱逐舰"合肥号"是一种装备了导弹的052D型舰只。

俄罗斯方面则派出了两艘护卫舰、一些其它舰船以及军机参加演习。演习的科目包括反潜、反舰以及搜救。

2012年以来中俄每年都开展联合军演，但在波罗的海演习还是第一次。这次演习受到了北约的密切关注。

西方盟国已经在波兰以及波罗的海三国（爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛）增加了军力。北约谴责俄罗斯在该区域进行挑衅性的演习。

曾经作为前苏联领土的波罗的海三国对此次中俄军演高度警惕，俄罗斯在乌克兰东部冲突中扮演了重要角色。

Image caption 此次中俄联合海上军演地点位于波罗的海，波罗的海三国曾经属于前苏联。

俄罗斯国防部长称此次联合军演的高潮在7月25-27日之间，演习使用的官方语言是俄语。俄罗斯的波罗的海舰队部署在波罗的斯克（Baltiysk）。

中国的052D型舰船配备多种武器系统，包括巡航导弹、防空导弹以及鱼雷。"合肥号"从2015年12月起服役。

中国官媒《人民日报》的一篇文章称，联合演习"只是每年举行的常规举动，不针对任何第三方或者特定局势"。其目的是提升中俄两国"全面战略协作伙伴关系"。

文章引用一位匿名观察者的话称，"中国使用北海海域合理合法。北约可能会感觉尴尬并希望削弱中俄合作关系。"