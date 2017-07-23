日本首相夫人安倍昭惠为什么不跟特朗普总统说话？

图片版权 AFP Image caption 安倍昭惠早于今年2月就曾跟特朗普碰面。

日本人星期五（7月21日）一早就意外发现，世界正热切检视首相夫人的英语会话水平。

这是因为美国总统特朗普接受《纽约时报》的专访时，表示日本首相夫人安倍昭惠不会说英语。

但网民很快就翻案——网民在YouTube上发现一段安倍昭惠用英语演讲的视频，于是大家开始臆测，安倍昭惠是假装不懂英语，借此避免与特朗普交谈。

批评特朗普的人将安倍昭惠视为英雄，美国传媒大篇幅报导，但真相未必如此非黑即白。

虽然特朗普称安倍夫人连“你好”（Hello）都不会或许是夸大其词，但有能力朗读一篇预先写好的英文讲词，不代表她有能力在晚餐会上侃侃而谈。

安倍昭惠之前在外交场合中，几乎全是透过翻译来交谈。 BBC过去邀请她接受访问，当局表示，接受访问的前提是，采访要以日语进行。

图片版权 AFP Image caption 估计在2月份的会面中，特朗普与安倍昭惠是透过翻译交谈。

对于特朗普忆述G20峰会上的这段经历所引起的骚动，日本外务省发言人对BBC表示，此属于私人对话，政府不会发表评论。

“同时，我们发现特朗普总统在受访时表示他很享受与安倍夫人共进晚餐，她是位令人喜爱的女士。”外务省发言人补充说到。

但日本民众对这件事议论纷纷，可以分成三大类意见：

第一：为什么她要懂英文？

《赫芬顿邮报》日本版主编长野智子质问特朗普会不会用日语讲“你好”。一位Twitter网民@cevicherohack表示，会说英语的人以为全世界的人都会英语，这样的想法很恼人。

第二：虽然英文不是她的母语，特朗普总统也可以主动攀谈？

网民@hidezumi认为特朗普总统不主动开启对话是不礼貌的行为，《纽约时报》日籍女记者田渊广子说，或许特朗普才是有沟通技巧问题的那个人。

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第三：她可能不希望“多说多错”，所以索性不说话

英语不是我本人的母语，我也是经过长年累月的训练，才有自信在饭局中开启话题。

网民@Riepyan同意这种“假设人人能友善地用简单英语和你对话”，是错误的想法。

目前来讲，日本传媒在这件事上基本保持中立，只报道美国媒体如何报道。又或者是因为安倍昭惠本身就是充满争议的人物，尤其是因为民族主义学校事件仍然持续，安倍夫人处身于暴风眼中。

无论真相如何，我们还是可以说，在日本，没有人预料到安倍夫人会成为特朗普这篇专访的焦点。