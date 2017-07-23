特朗普坚称自己对赦免有“完整权力”

图片版权 EPA Image caption 特朗普在推特上称自己对赦免有“完整的权力”。

美国总统特朗普坚称自己有赦免的“完整权力”，据报道，他正在考虑对家族成员、助手甚至自己行使总统赦免权。

一名民主党发言人表示这样的报道“令人极度不安”。

美国当局正在调查特朗普团队与俄罗斯之间可能的连系。情报机构认为俄罗斯试图帮助特朗普当选总统。

俄罗斯否认此事，特朗普也说和俄罗斯绝无连系。

《华盛顿邮报》上周四报道，特朗普和他的团队正在寻找赦免亲信的方法。

美国总统能够在判决成立，或甚至该名人士被控罪之前执行赦免。

称有关报道“令人不安”的民主党参议员马克‧华纳（Mark Warner）说：“赦免任何与此有关的人将会是越过底线的行为。”

图片版权 EPA Image caption 特朗普指责《华盛顿邮报》的报道是非法泄漏，必须停止。

上周六，特朗普在推特（Twitter）上说：“所有人都同意美国总统有完整的权力执行特赦。但为什么只有在唯一的犯罪行为是泄漏情报时，人们才想到这一点？假新闻。”

关于特朗普的司法部长与俄罗斯特使就关于选举相关事务会面的报道，特朗普也攻击这是“非法泄漏情报”。

《华盛顿邮报》报道，美国司法部长杰夫•塞申斯（Jeff Sessions）与俄罗斯驻美国大使谢尔盖·基斯利亚（Sergey Kislyak）会过面。该报纸引述了现任及前任美国官员由情报单位处拦截到的、基斯利亚呈报给上级的版本。

其中一个引言说基斯利亚对塞申斯谈到关于竞选的议题，包括特朗普对与俄罗斯相关之重要政策的态度。

塞申斯今年上半年在听证会上表示，自己没有在选举期间和俄罗斯连络。后来事实证明他的确有与俄罗斯连络，他又说在会面时没有讨论选举。

图片版权 Getty Images Image caption 美国司法部长杰夫·塞申斯

一名官员向路透社确认了拦截到的内容，但内容无法独立核实。

《华盛顿邮报》采访的官员表示，基斯利亚可能夸大其词，并且引述司法部发言人的话，称塞申斯没有谈及如何干预选举。

但《华盛顿邮报》的报道将焦点放在特朗普周六上午发出的推特上。

“一个从亚马逊的华盛顿时报新泄漏的情报，这次是针对杰夫•塞申斯。这是非法泄漏，就像科米一样，必须停止！”特朗普说。

《华盛顿邮报》目前由网络商店巨头亚马逊的创始人杰夫·贝佐斯（Jeff Bezos）所拥有。贝佐斯偶尔和特朗普有争吵。“科米”指的则是詹姆斯·科米（James Comey），特朗普解除了科米的联邦调查局（FBI）局长职务。