韩国女将为什么能“称霸世界”？

图片版权 Getty Images Image caption 腾个地方吧，韩剧美女。这些韩国女性正在世界舞台为韩国拿回无数点赞

上星期，韩国高尔夫新秀朴城炫在美国新泽西州贝德明斯特举行的第72届美国女子公开赛上夺得大满贯首冠。

她在赛后接受记者采访时这样形容自己的感受：心情就像是站在云端一样!

2011年以来，韩国选手几乎包揽美国女子公开赛冠军（仅有例外：2016年美国选手蓝恩夺冠；2014年韩裔美国选手魏圣美夺冠），本年度前十强中竟然有八名韩国人。难怪有媒体惊呼，这是美国女子公开赛，还是韩国女子公开赛？

（小资料：韩国官方媒体韩联社报道，韩国及韩裔球员已包揽了今年以来三项大满贯冠军，4月全日空锦标赛和上月PGA锦标赛冠军也分别是韩国球员柳箫然和韩裔美国球员姜孝林。）

韩国女将为什么能够称雄世界高尔夫球坛呢？

图片版权 Getty Images Image caption 朴城炫：以后还会有大满贯吗？

只有K-Pop？

过去几十年，韩国成为流行文化的输出大国。"韩流"从地区刮向世界，韩国的流行歌曲K-Pop和电视连续剧K-Drama持续走红。

现在，高尔夫也加入"韩流"行列，韩国女选手在世界舞台收获批量点赞。

高尔夫粉丝Jin Joo-so在脸书评论，"许多人总是只把韩国女人和歌星、电视明星联系在一起。但是，朴城炫不过是我们韩国诸多高尔夫女杰当中的一位。"

长年的艰苦训练、紧张激烈的竞争，造就出一批强大的韩国女性，给高尔夫这个传统上"男人的游戏"带来革命性的转变。

图片版权 Getty Images Image caption 韩国并非只输出美女组合

下苦功夫

埃里克·弗莱明（Eric Fleming）是SeoulSisters（韩国姐妹）—专追韩国选手的粉丝网站的负责人。他说，韩国女性称雄高尔夫球坛，原因很简单：刻苦。

他说，如果一个韩国女孩显示出有高尔夫天分，整个家庭会竭尽全力支持她追逐梦想，需要投入全家大部分存款也在所不惜。作为回报，女孩自己也需要竭尽全力、争取最大限度实现自己的潜力。

高尔夫竞争激烈，想出人头地压力巨大。但是，现实也非常残酷、悲哀：并不是所有的人都能捧回大满贯。

弗莱明说，那些登上巅峰的选手需要投入长期艰苦的训练，期间，她们养成坚韧心态，这会确保她们继续努力、最大限度提升自己。

他还说，如果韩国女选手闯进了LPGA（美国女子职业高尔夫协会）公开赛，"我认为她一定会有更强的夺冠决心，因为她已经付出了那么多的心血和投资。"

"她必须作出巨大的牺牲，很多美国选手不会这样。"

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图片版权 Getty Images Image caption 朴世莉：新韩流的创始人

承受压力

眼下，韩国高尔夫选手正在经历黄金时代。朴世莉被普遍看作这股新韩流的创始人。

今年39岁的朴世莉生于大田广域市，曾经多次夺得美国女子职业高尔夫球巡回赛四大公开赛的冠军，并获得进入世界高尔夫球名人堂的殊荣。

朴世莉的成功故事激励了一大批韩国女选手。

她在首尔接受BBC采访时表示，"我为她们骄傲！看到这么多韩国选手在巡回赛上获得成功，让我对自己过去所做的也颇感自豪。"

"我们一同证明、而且将继续证明，不管来自哪个国家、背景和处境如何，如果为实现自己的梦想付出足够的刻苦和努力，一切都是可能的。"

她还谈到，韩国"竞争激烈的训练机制"帮助很多韩国女选手更好适应残酷的比赛。

"高尔夫重复性很强，很多时候，保持恒心难度很大。我曾拥有的是刻苦、执着、热爱和许多许多支持。"

"从文化角度来看，韩国人从很小的时候就开始承受巨大的压力。所以，自然，我们在巡回赛中也能更好地应对压力。"