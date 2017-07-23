人和动物速度高手过招想赢？别逗了！

图片版权 SPL/DISCOVERY Image caption “飞鱼”菲尔普斯将准备和大白鲨一争速度高下。

号称"飞鱼"的菲尔普斯就算是外挂"尾鳍"，和对手大白鲨的速度也天壤之别，更别提"不敢在同时间一起下水"了。但史上挑战动物"高手"的人类名将并不止"飞鱼"一人。

毋庸置疑，有"飞鱼"美称的菲尔普斯应该能代表目前人类在水里的最快速度。不过他也最多被称作是"鱼"，最快不过每小时5-6英里，比起轻轻松松一蹿就能游出每小时25英里的任何一只大白鲨而言，是不是差得太远了。

据信咱们这位史上最棒的游泳奥运冠军将在100米项目上向大白鲨发起挑战：但是在南非的开阔水域里、不是奥运百米泳池里。而且，这位美国游泳名将还将"外挂"正式比赛里无法使用、但能巨大提升速度的"尾鳍"。

图片版权 DISCOVERY Image caption 据信菲尔普斯配备的“尾鳍”能将速度提升两倍。

而且，菲尔普斯说，出于安全考虑，他是不会和对手大白鲨"在同一时间下水的"。

但史上还就有挑战动物速度高手的著名运动员，菲尔普斯不是第一个。他们和动物高手过招儿有的是为了赚钱、有的是为了慈善事业、还有的是为了赚眼球。

和猎豹赛跑

南非名将哈巴纳是世界英式橄榄球赛事里跑得最快的运动员。为了能让全球更多人关注猎豹数量的锐减，他在2007年和这种在地球陆地表面跑得最快的动物比试了一回赛跑。

哈巴纳虽然没有奥运短跑冠军博尔特那么快，但他的百米最好成绩也达到了10.4秒。

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让猎豹跑起来的"诱惑"是百米终点晃来晃去的一只羊腿。尽管比赛允许这位23岁的橄榄球名将抢先跑、而且拼了命跑，但"参赛"的猎豹最初还是以微弱优势抢先冲过终点。

哈巴纳不服，但在第二次比赛里败得"惨不忍睹"。

和海豚比游泳

前世界男子百米自由泳冠军马格尼尼能在2011年与两只海豚比赛游泳。

这场"比赛"在罗马举行。而且，马格尼尼和海豚在同一个泳池一起比赛。

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由于海豚速度太快，比赛规定这名意大利选手只要游单程就行，而"参赛"的海豚必须游往返。

但即便这样想赢也是没戏。两只海豚轻而易举地"拿下"在水里呼哧带喘的马格尼尼。

不过，马格尼尼后来说，他似乎"有些爱上"其中的一只叫做"里亚"的海豚了。

和马赛跑

这位为了生计和马赛跑的是著名的美国短跑名将杰西欧文。

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这位1936年柏林奥运会上在希特勒眼皮底下夺取多枚金牌的美国选手，回到美国后却生活拮据。

当时的美国种族歧视依旧盛行，而且体育也尚未职业化。

为了谋生，杰西欧文在众目睽睽之下和赛马比赛跑。据说当时发令枪靠近马的一侧，所以欧文能借马听到枪声一惊的瞬间抢先跑出去，但他也不能保证每次都赢。

直到后来美国总统艾森豪威尔让他做了体育大使后，杰西欧文才不必再和马比赛赚钱了。

和鸵鸟争速

美国橄榄球名将诺斯喀特曾在2009年与鸵鸟赛跑。

尽管一道铁栅栏把他和鸵鸟分开，但很显然，那只鸵鸟刚开始根本没拿比赛当回事。

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在第二次比赛中，诺斯喀特跑到鸵鸟一侧与对手直接过招，结果败得一塌糊涂。

这位橄榄球名将在比赛中只剩下追逐鸵鸟屁股后面扬起的土的份儿了。