南海争议：越南在“中国威胁”下停止南海天然气钻探

图片版权 AFP Image caption 中国与越南在南海主权上一直有争端。图为越南士兵在南沙群岛巡逻。

据报越南因受到来自中国的强力威胁，停止在南海主权争议区域的天然气钻探。

一名东南亚石油产业消息人士告诉BBC ，负责天然气钻探的西班牙国家石油公司雷普索尔（Repsol）已经收到离开该地区的指示。

几天前，该地区才刚刚被确认存在有主要气田。

相关报道已得到越南外交部消息人士证实。

根据业内消息，雷普索尔的高管上周被越南政府告知受到中国威胁，如果不停止钻探，中国将会攻击越南在南沙群岛的军事基地。

中国宣称拥有南海大部分的主权，包含与其他国之间有争议的礁岩及岛屿。

同一片海床的不同主权？

钻探始于上个月21日，位置在距离越南东南海岸线约400公里外的海域。

越南将该地区称为“136-03区块”（Block 136-03），租给雷普索尔的子公司塔利斯曼－越南（Talisman-Vietnam）。

中国则将其称为万安北21，将同一片海床租给了另一家公司，具体是哪一家公司仍不清楚。在2015年，中国的开采权被一家位于香港的公司光汇石油（Brightoil）购得。

但光汇石油最近否认拥有开采权。

光汇石油的其中两名高管是资深中共党员。

塔利斯曼－越南过去曾为加拿大公司塔利斯曼所有，不过自2015年起成为西班牙国家石油公司雷普索尔（Repsol）旗下的一部分。

一名不愿具名的分析师表示，雷普索尔估计已经在开发此区域上花费超过3亿美元。

因此对观察人士来说，越南退缩得如此之快令人吃惊。

中方访越行程缩短

上个月18日，中国军委副主席范长龙访问越南，在与越南国防部长吴春历会谈后，却临时缩短行程返回中国，未出席原定两日后举行的边境高层会晤。

中方以“工作安排”为由缩短行程，越方则说是因为“中国境内有急事”。

消息人士透露，中方提早结束访问的原因是两国在南海议题上发生激烈争执。

中国外交部6月19日发布新闻稿表示，范长龙在与越南官方的会谈中重申中国的原则与立场，强调“南海诸岛自古以来就是中国领土。当前南海局势趋稳向好，这一局面来之不易。中越双方要恪守两党两国领导人达成的重要共识，加强战略沟通，妥善管控分歧，维护中越关系大局和南海和平稳定。”

旧日恩怨？

图片版权 AFP Image caption 两国曾在2014年于争议海域发生过紧张对峙

2014年，越南与中国的海岸巡防队船只在南海北部、靠近西沙群岛的区域起冲突。消息人士对BBC越南语网表示，碰撞在西沙中建岛以南钻油台所在位置发生。

河内当局公开指责中方船只故意冲撞越方船只，造成士兵受伤与船只受损。中国外交部称，中方的钻探活完全在中方主权范围之内，越方干扰中方企业作业严重侵犯中国主权。

从那之后，两国一直避免再起冲突。

近年冲突

南海近年最为严重的冲突发生在中国与越南之间。部分事件包括：