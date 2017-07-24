美国得州货车内发现9具遗体疑涉人口贩运

图片版权 EPA Image caption 载有疑似人口贩运受害者的货车在案发后被拖离现场。

美国得克萨斯州警方在沃尔玛超市停车场发现一辆货车，车厢中有数十人，其中九人已死亡，货车司机已经被逮捕。

车厢中还活着的28人被送往医院，其中包括儿童。

他们在车上时，车上没有开空调，也没有饮用水。当时得州圣安东尼奥（San Antonio）的室外温度高达38摄氏度。

警方相信意外与人口贩运有关。

当局公布货车司机的名字是小詹姆斯·马修·布拉德利（James Mathew Bradley Jr），现年60岁，来自佛罗里达州清水市（Clearwater）。预计他之后将会出庭。

超市的监控录相显示，一些车辆来到现场将剩下的生还者接走，一些则是生还者逃到附近的树林里。

在树林中被发现的一名生还者正在接受救治，当地官员表示。

墨西哥政府表示正与美国政府密切合作以确认受害者的国籍。

圣安东尼奥距离墨西哥边界仅数小时车程。美国移民局正在核实受害者是否具有合法身分。

“我城的人类悲剧”

图片版权 Reuters Image caption 美国与墨西哥接壤。

圣安东尼奥市长罗恩‧尼伦伯格（Ron Nirenberg）向BBC表示，照顾受害者是当局的“第一要务”。

“现在我们最要关注的是提供富有同情心的照顾，”他说。

“我们在第一时间就派出官员到现场回应，提供紧急协助、运输，有时候用空运将情况危殆的伤者送往当地医院，并且防止再有人丧生。”

“我们正在与当局合作，我们也与目击者合作试图厘清犯罪的规模。”

“但在这起事件中，我们目睹了我城的人类悲剧，我们身为当地官员的第一个反应就是提供援助。”

移民官员表示，八人在现场被发现时已死亡，另有一人在送医后不治。

图片版权 Reuters Image caption 警方载清查载人的货车。

一名向沃尔玛超市职员要水喝的人带着官员找到货车。

圣安东尼警方在记者会上表示，货车司机可能因为与这起“恐怖的悲剧”有关连而被控罪。

这些在货车内的人，年纪从学龄儿童到30多岁都有。

生还者被发现时，每分钟心跳超过130下，全身发烫。其中20人情况危殆，另外情况较轻微的八人被送医。两名学童的状况仍不明。

德州西区检察官理查德‧杜宾（Richard Durbin）表示当局正在厘清意外的责任归属。

“这些人在运送他们的人手中毫无抵抗力，想象他们受的折磨，被困在超过华氏100度的闷热车厢中。”他在一则声明中表示。杜宾并且表示，受害者是“被无情人口贩子冷漠对待的、不顾其安危的脆弱货品”。