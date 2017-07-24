特朗普女婿库什纳：“我没有跟俄罗斯共谋”

图片版权 Reuters Image caption 库什纳说，他本人和特朗普竞选阵营成员都从未与俄罗斯有过共谋行为。

美国总统特朗普的女婿库什纳周一（7月24日）说，他本人和特朗普竞选阵营成员都从未与俄罗斯有过共谋行为。

他还说，他本人从未与俄罗斯有过不恰当的接触，也未从俄罗斯的银行获得资金支持他的生意。

在库什纳这次罕见的公开讲话后一天，美国国会众议院议员将于明日（周二）对库什纳进行提问。

在去年11月当选总统后，与俄罗斯共谋的指称一直困扰着特朗普。目前，国会参众两院和一个特别委员会都在调查俄罗斯对去年大选的干预指称。

俄罗斯否认这些指称。

图片版权 Getty Images Image caption 今年36岁的库什纳是特朗普的高级顾问，他的妻子是特朗普的女儿伊万卡。

与俄国接触？

今年36岁的库什纳是特朗普的高级顾问。在去年特朗普竞选总统时，他负责数字战略。他的妻子是特朗普的女儿伊万卡。

库什纳极少在媒体前曝光。他周一还将参加一个参议院情报委员会的闭门问讯，周二接受众议院议员的问话。

在周一的公开发言中，库什纳说，他本人和特朗普竞选阵营成员都从未与外国政府有过共谋行为。

"至于我与俄罗斯或者俄罗斯代表在竞选期间的接触，几乎没有，"他说。声明最后，他提到与俄罗斯代表在选举前后共有"也许四次接触"。

"浪费时间"

图片版权 AFP Image caption 俄国律师维塞尔尼茨卡亚向特朗普阵营保证有对希拉里不利的"黑材料"。

这其中包括他在去年6月与俄国律师娜塔莉娅·维塞尔尼茨卡亚（Natalia Veselnitskaya）的接触。维塞尔尼茨卡亚向特朗普阵营保证有对希拉里不利的"黑材料"。

库什纳说，在这次会谈中他还迟到了，并表示与这名律师的谈话有些"浪费时间"。

"我其实还在会谈时给我的一名助理写邮件，'能请你打手机给我吗？（我）需要从这次会谈中脱身的接口'。"

在声明中，库什纳还说自己并不会在国会议员问话时使用美国宪法的第五修正案，他说他愿意与调查机构分享信息。"我今天已经显示出我愿意这样做，并会继续配合，因为我没有什么可隐瞒的。"