再见小画家！微软经典绘图工具将停止更新

微软Win10系统将不更新或者删除一些功能，其中包括了微软的经典绘图工具小画家（Paint）。

小画家于32年前伴随微软操作系统一起诞生，以其简洁和基本的美术效果而闻名。

小画家将被小画家3D取代，微软称后者仍旧可以使用。

微软将在今天秋天发布Win10创作者（Windows 10 creators）更新。

微软表示，一些功能将从Win10中删除，或者“不主动开发，并且可能会在将来的版本中删除”。

另外，Outlook Express电子邮件将会被内置的邮箱应用程序所取代，而阅读应用程式Reader将被融入到Microsoft Edge中。

BBC已联系微软，但尚未获得回应。

安息吧，小画家

人们在社交网站上表达他们的失望之情。他们推送“安息吧（RIP）”的消息。

一位用户将小画家描述成“曾经最伟大的存在”──也许是句玩笑话。

名为“Jim'll Paint IT”的艺术家使用该程序为陌生人创作天马行空的作品，他的脸书专页上有近70万粉丝。

他在推特上说：“小画家现在并没有那么好，因为他们搞砸了。我在虚拟机上运行XP系统，因为它是最好的。”

游戏“旅鼠总动员”（Lemmings）和 “侠盗猎车手”（Grand Theft Auto）开发者迈克‧戴利（Mike Dailly）说：“他们应该发布源码并使其成为公共网域。”