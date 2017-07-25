为何日本首相安倍晋三这样不受欢迎？

图片版权 EPA Image caption 安倍晋三受到严厉质询

日本首相安倍晋三的民望急泻，公众对他的领导能力存疑，面前的路可谓不容易。

最近的民意调查显示，安倍晋三的支持度低于三成，录得大幅下跌。

安倍晋三并指利用权力去帮助多年好友，深陷丑闻。他本周要接受国会两院的质询。

安倍坚称自己无辜，但相关指控将影响他的政治前途。

安倍晋三从政多年，曾经历多次危机。

2012年，安倍晋三再次成为日本首相，当时他称会重振日本经济。

直至最近，外间认为他会在2018年再次竞逐连任，而且胜算颇高。假如安倍晋三成功连任，他会成为二战后在位时间最长的日本首相。

出了什么事情？

安倍晋三民望大幅下跌，与近期的丑闻及他处理的方法相关。

安倍被指利用自己权力去协助朋友获得经营私人兽医学校的许可。

文部科学省一名前官员称，首相幕僚曾经施压，令部门批出许可。

日本不再需要新的私人兽医学校，是现时的共识。逾五十年以来，未有一宗申请获批。

连环丑闻

安倍晋三并非首次面对类似的指控。

三月，一间私立小学以极低价钱购入土地。

这间小学亦因极端爱国主义的课程遭受抨击。

安倍晋三夫人被列为小学的“名誉校长”。小学校长随后在国会作证时说，安倍夫人以安倍晋三的名义向学校捐款。

图片版权 Kyodo/Reuters Image caption 批评者说，森友学园以远低于市价的价钱购入土地

日本全国极度关注事态发展，而安倍晋三的支持度亦因此下跌。安倍晋三坚称自己没有做错。

政策失误

安倍晋三推行的政策，亦令一些人感到不满。

2015年，日本政府改变国防政策，令安倍晋三支持度一度下降至37%。

改革容许自卫队于海外作战。对不少日本人来说，这与日本的和平宪法背道而驰。

安倍晋三早前表明，有意于2020年或之前修改宪法，而新宪法将会包含一段让自卫队合宪化的段落。不过，修改宪法在日本国内引起极大争议。

安倍政府今年亦通过新的反恐法。不过，反恐法亦遭到强烈反对，批评者指反恐法会限制个人自由。

图片版权 Reuters Image caption 防卫大臣稻田朋美

被视为安倍心腹的防卫大臣稻田朋美最近亦深陷丑闻，令到公众对安倍晋三的不满重新浮上水面。

日本自卫队曾参加南苏丹一个联合国维持和平部队的行动，相关行动非常敏感。稻田朋美，被指涉嫌参与隐藏行动相关文件。

稻田朋美及安倍政府都否认隐瞒当地的保安情况恶化，不过批评者认为，这次风波再次显示，政府没有对民众负责。

影响

一如预期，安倍晋三在周一的众议院听证会上，否认全部指控。

他说，他从未有吩咐下属优待自己的朋友，他亦指朋友并无要求得到特别的对待。

图片版权 EPA Image caption 安倍晋三否认所有指控

安倍周二将会于参议院作供，外间预期他的辩护将与之前的差不多。

安倍所属的自民党在东京及仙台的地方选举连连受挫，而自民党亦怪责安倍支持度下跌，是选举失利的主因。

保守派大报《读卖新闻》本月一篇文章指，政府假如不改变傲慢的本性，难以重拾公众信任。

日本各大传媒亦猜测，事件会否影响安倍连任的机会。

安倍深受压力，他亦已宣布夏天会重整内阁——外间将密切关注他的决定。