中国南海拉锯战促东盟国家对“外来势力”说不

图片版权 Getty Images Image caption 中国外长王毅与菲律宾外长卡亚塔诺（右）25日在马尼拉召开记者会，王毅呼吁东盟国家一致对企图干涉南海争端的外来势力"说不"。

北京敦促东盟国家团结起来，对企图干涉南海争端的外来势力"说不"，这显然是中国在东盟峰会前提醒美国。

中国外长王毅周二（25日）在马尼拉发表声明说，中国同菲律宾改善关系出现"强劲势头"。菲律宾长期以来是美国的盟友，但是在杜特尔特主政期间菲律宾开始同中国接近。

杜特尔特周一发表担任总统以来首次国情咨文时，特别感谢中国帮助菲律宾搞基础建设，称菲中关系得到缓解。

疏远美国

王毅访问菲律宾过后一周还会返回参加菲律宾召开的东南亚国家联盟10个成员国及其伙伴国的外长会议，参加国包括中国和美国。

王毅说，北京和马尼拉改善关系有助于南海地区的稳定，而南海地区的主权争端一直是亚洲军事冲突的潜在热点。

他对记者说，如果仍然有一些地区以外的势力和地区势力不愿意看到南海的稳定，他们仍然希望在南海挑起事端，就需要各国团结一致，对他们说不。

中国声称拥有具有重要战略地位的南海的几乎全部地区，包括接近东南亚邻国海岸附近的水域。东盟成员国菲律宾，越南，马来西亚和文莱，以及台湾都对南海有主权要求。

图片版权 Reuters Image caption 美国卡尔文森号航母在4月9日举行飞行训练时驶过南海。近年来华盛顿多次派遣军舰前往中国控制的岛屿巡航，但美国巡航招致中国的愤怒反应。

美国虽然在南海没有主权要求，而且表示在南海争端中不选边，但是美国批评中国在南海的"军事化"行动。

美国及一些声称对南海拥有主权的国家指中国正在南海建设用于军事基地的海岛。美国出面呼吁让中国"立即停止"在南海有争议地区的建岛活动。

另外近年来华盛顿多次派遣军舰前往中国控制的岛屿巡航，但美国巡航招致中国的愤怒反应。

自称是社会主义者的杜特尔特，上台后开始同美国疏远，谋求同中国和俄罗斯建立良好关系。

杜特尔特上周还发誓不去美国，周一在国情咨文中要求美国归还一个多世纪前美国侵略菲律宾抢走的3座教堂大钟。他说，这些钟对于菲律宾人有特殊的意义，是菲律宾人争取民族独立奋斗的象征。

接近中国

杜特尔特对菲律宾同中国的争端作淡化处理，去年拒绝引用联合国支持法庭作出有利于菲律宾的判决对北京施加压力。

杜特尔特说，同中国改善关系会带来亿万美元中国承诺的投资和援助。而在杜特尔特前任执政的6年里，菲律宾政府一直在南海争端问题上对北京执行强硬政策，导致两国关系紧张。

杜特尔特在国情咨文讲话中说，"因为国家发展没钱，我访问了中国。他们说，'如果你们没有资金，我们给你'。我们正在建设新机场，可以从中国那里借钱。中国承诺给我们免费建两座大桥。"

他还讲到菲律宾和中国正在就联合探测南海举行会谈。据认为南海具有丰富的油气资源。

图片版权 xinhua Image caption 周一杜特尔特在发表担任总统以来首次国情咨文时特别感谢中国帮助菲律宾搞基础建设，称菲中关系得到缓解。

王毅周二承诺对菲律宾提供2000万人民币的援助，帮助菲律宾重建南部受战乱破坏的城市马拉维。菲律宾在马拉维的军事行动得到美国支持，进攻旨在清除那里的支持伊斯兰国的武装分子。

杜特尔特去年访华后，中国允许菲律宾渔民到黄岩岛附近捕鱼。许多观察家认为，菲律宾同中国改善关系是杜特尔特的外交胜利。

新加坡经济专家宋诚焕认为，中国大力援助菲律宾事出有因，因为希望在南海主权争议问题上争取菲律宾站在他们那边，中国的努力似乎已初见成效。

虽然杜特尔特的外交政策得到中国的赞许，中国赞赏杜特尔特的独立自主外交政策。但是杜特尔特也因此受到菲律宾民族主义者的批评，他们说杜特尔特在对华问题上是背叛。

有西方评论认为，崛起的中国试图在南海和西太平洋划定势力范围，甚至用19世纪美国实行的门罗主义来比喻中国的南海立场。