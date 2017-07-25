特朗普斥塞申斯 司法部长要丢乌纱帽了？

图片版权 Getty Images Image caption 塞申斯的乌纱帽要丢了吗？

美国总统特朗普周二（7月25日）罕见表示，他对司法部长塞申斯（Jeff Sessions）的工作表现"十分失望"。

但特朗普在接受《华尔街日报》访问时拒绝确认他是否会炒塞申斯的"鱿鱼"。此前不久，白宫说他们"很快"就将对塞申斯的去留做出一个决定。

在推特上，特朗普批评塞申斯"软弱"。此前一天，他说塞申斯"处于困境之中"。

特朗普说，他对塞申斯不参与联邦调查局针对俄罗斯干涉去年大选的调查感到不满。他上周对《纽约时报》说，他对任命塞申斯为司法部长感到很失望。

"十分软弱"

图片版权 Twitter Image caption 在推特上，特朗普批评塞申斯"软弱"。

不过塞申斯说，他希望继续留任司法部长一职。在去年大选时，他因为对移民问题立场强硬，获得了特朗普的青睐。

"司法部长塞申斯在希拉里罪行（指她的电邮和民主党全国委员会服务器）与情报泄露上的立场十分软弱！"特朗普周二在推特上指责道。

此前不久，他还在另一条推文中质问塞申斯为何不对媒体所报道的乌克兰曾试图通过干预去年美国大选让希拉里获胜采取行动。

塞申斯的乌纱帽要丢了吗？

图片版权 Reuters Image caption 在去年大选时，他因为对移民问题立场强硬，获得了特朗普的青睐。

白宫新的通讯联络主任斯卡拉姆齐周二也附和总统的说法。"我们很快会做出一个决断，"他在被媒体问及时表示。

一个保守派广播节目主持人对斯卡拉姆齐说，很明显特朗普想要塞申斯职。斯卡拉姆齐说，若两人的关系已经上升到这一层面，那可能确实是这样的。

周一，塞申斯出现在白宫，但白宫新闻发言人说，他并没有与总统特朗普会面。

美联社报道说，最近塞申斯通过特朗普的助手，希望与他见面。

但斯卡拉姆齐表示："我的猜测是，总统不想这么做。"