美国众议院通过新一轮对俄制裁

图片版权 AFP Image caption 新法案可能令特朗普改善对俄关系的计划变得复杂

尽管总统特朗普（Donald Trump）反对，美国众议院还是表决支持对俄罗斯实施新一轮制裁。

新一轮措施将针对高级官员，作为对俄罗斯被指干预2016年美国大选的回击。

法案似乎会令总统特朗普希望改善对俄关系的努力变得复杂。

法案仍需参议院通过，才能递交总统签署。

白宫表示，正在对法案进行研究，目前尚未清楚总统是否会动用否决权。

白宫发言人莎拉·桑德斯（Sarah Sanders）在一份声明中说：“虽然总统支持对朝鲜、伊朗及俄罗斯强硬制裁，但白宫正在审核众议院的法案，并等候最终要送到总统桌上的全套方案。”

俄罗斯与美国总统的关系令在特朗普上台执政后的前六个月里一直是甩不开的话题，外界一直有声音怀疑莫斯科干预美国大选帮助特朗普当选。

你的器材不支持播放多媒体材料 特朗普与俄罗斯（英文）

特朗普还曾就有关俄罗斯的调查对他的司法部长施压。他曾经公开批评杰夫·塞申斯（Jeff Sessions）“软弱”，并对塞申斯决定自请退出调查感到“失望”。

众议院以压倒性票数支持制新措施，对朝鲜和伊朗的弹道导弹测试实施新的制裁。

众议院议长保罗·瑞安（Paul Ryan）形容这份419票赞成、3票反对的法案是“对我们最危险的障碍拧紧螺丝，守护美国的安全”。

有关对俄制裁的计划部分是为了进一步惩罚俄罗斯在2014年对克里米亚半岛的占领。它将对石油和天然气业务施加新的限制，令连接俄罗斯与德国的北溪天然气二号管道（Nord Stream 2）受到影响。

分析：特朗普的亲俄立场令国会谨慎

BBC驻美国国务院记者芭芭拉·普莱特（Barbara Plett）

立法机关将巴拉克·奥巴马（Barack Obama）对俄罗斯介入乌克兰事务所作出的制裁变成法案，将令制裁更加难以解除。

法案还将扩大对与俄罗斯企业合作的限制，尤其是能源发展方面。这令欧洲非常担心，害怕他们将会因为支持俄罗斯的能源管道项目而受到制裁。

但是，令白宫担忧的是法案将限制总统解除制裁的权力：他将被迫在事前向国会咨询。这一点，以及两党对法案的支持显示了议员对于特朗普的亲莫斯科立场有多么不安。

参议院已经压倒性地通过这一法案的早期版本：两者的区别需要先厘清，再由特朗普决定如何回应。

白宫表示，法案的原稿作出一些修改后，总统或许会支持，但是无论如何，特朗普从中使小动作的空间很小，因为国会几乎肯定有足够的票数推翻否决权。

投票前，俄罗斯副外长谢尔盖·里亚布科夫（Sergei Ryabkov）曾表示，这样的措施将在两国关系当中埋下“危险的地雷”。

他说：“这一切非常令人担心。我们看不到笼罩在整个美国国会周围的反俄闹剧有平息的迹象。”

下一步

假如法案在参议院获得通过，将使得表示要改善美俄关系的特朗普非常头疼。

总统可以否决法案，但是通讯社记者表示，外界已经在质疑他过于支持克里姆林宫，他这样做将更加火上浇油。

白宫发言人桑德斯在周一（7月24日）表示：“他将会研究有关法案，看最终的成品将会是什么样。”

基于克里米亚问题，美国已经对一些俄罗斯个人及企业实施了制裁。12月，在干预大选的指控出现后，时任总统奥巴马更是驱逐了35名外交人员，关闭了两处俄罗斯外交机构。