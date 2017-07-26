中情局局长：美国最大威胁来自中国而非俄国

图片版权 Reuters Image caption 蓬佩奥(Mike Pompeo)说，长期来看，美国最大的安全挑战来自中国，而非俄罗斯。

在一次罕见的媒体访问中，美国中情局（CIA）局长麦克·蓬佩奥(Mike Pompeo)说，长期来看，对美国最大的安全挑战来自中国，而非俄罗斯。

这是蓬佩奥自今年1月上任以来首次接受媒体的访问。与之对话的记者是美国保守派媒体《华盛顿自由灯塔》（Washington Free Beacon）的高级编辑比尔·格茨（Bill Gertz）。

蓬佩奥还对格茨透露，CIA正在为总统特朗普准备不同的情报选项，这些包括用来对付朝鲜的秘密行动，以对抗朝鲜今后对美国的核导弹袭击。同时，CIA还在升级其反间谍行动项目。

"我们首要的任务是（针对）外国情报，"他对《华盛顿自由灯塔》说，这是CIA的核心任务。他表示，他与总统特朗普保持着紧密接触，特朗普也对CIA的改革十分支持。

“最大威胁来自中国”

图片版权 AFP Image caption 就外界关注的中美关系走势问题，蓬佩奥也十分直接。他说，中国、俄罗斯和伊朗都将在未来对美国造成重大问题，但中国是更大的威胁。

就外界关注的中美关系走势问题，蓬佩奥也十分直接。他说，中国、俄罗斯和伊朗都将在未来对美国造成重大问题，但中国是更大的威胁，因为其良好的经济和不断加强的军事实力。

"中长期看，中国有能力成为美国最大的对手。"蓬佩奥说，中国不断加强的军事实力旨在全球范围内抵抗美国。他还举了东海与南海的例子来说明问题。

在今年1月的华府提名听证会上，蓬佩奥将中国列为美国的国家安全挑战之一。

《纽约时报》在今年5月报道说，中国政府在2010至2012年间杀害或收押将近20名CIA线人，破坏美国在中国多年来的情报搜集网络。一些分析人士说，这可能加剧中美间的相互对抗。中国方面回应说，“中国国家安全机关按照中国有关法律授权，对危害中国国家安全和利益的组织、人员和行为依法开展调查和处置，有效履职尽责。”

蓬佩奥还评论了中国大举收购美国科技企业的现象。他说："如果你仔细观察，他们或许要么试图窃取我们的东西，要么确保他们可以打败我们，而且通常是两者兼有之。"

截至发稿，北京尚未对蓬佩奥的这一采访加以评论。

”熟悉“郭文贵报料

图片版权 Reuters Image caption 在被问及流亡美国的中国商人郭文贵的报料时，蓬佩奥表示他对郭的报料很熟悉。

在被问及流亡美国的中国商人郭文贵的报料时，蓬佩奥表示他对郭的报料很熟悉。

在此前接受比尔·格茨的访问中，郭文贵称，中国目前在美国共有25000名间谍。

蓬佩奥没有确认郭文贵所说的这一数字，但他表示中国正在为削弱美国实力所做出很多努力。

他还提到中国通过网络窃取美国的商业和军事机密和技术。他说，其中一个主要的操纵机构是中国人民解放军总参谋部三部二局三处（3PLA），另外一些则是与中国政府或者军队有关的机构。

对朝情报难确定

图片版权 AFP PHOTO/KCNA VIA KNS Image caption 在朝鲜问题上，蓬佩奥承认这对特朗普政府是一大挑战，因此CIA也专门成立了一个部门，关注朝鲜的动向。

在朝鲜问题上，蓬佩奥承认这对特朗普政府是一大挑战，因此CIA也专门成立了一个部门，关注朝鲜的动向。

他说，特朗普政府对朝鲜施压的做法是基于他们所获得的最新情报，这一情报显示，朝鲜将会在未来几年内对美国实行核导弹袭击。

“究竟是10个月还是10年，从情报角度来说很难确定。”

不过就在蓬佩奥这一采访发表前一天，美国媒体披露，美国五角大楼的一份秘密报告称朝鲜将于明年拥有性能可靠的、能够搭载核弹头的洲际弹道导弹。

蓬佩奥重申，特朗普总统已经十分明确，美国不会让这一切发生。