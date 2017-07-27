特朗普：美军不能容纳跨性别人群

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美国总统特朗普在推特上表示，跨性别人群不能担任美国军队的任何职务。

特朗普说，他征询了专家意见，跨性别人群在军队的存在会"带来巨大的医疗成本和破坏作用"。

特朗普试图彻底推翻前任总统奥巴马去年底作出的允许跨性别人群公开为军队服务的决定。根据奥巴马任职总统期间作出的决定，跨性别人群将从2017年7月1日起被允许公开进入军队服役。今年6月，美国国防部长詹姆斯•马蒂斯（James Mattis）宣布美军推迟半年执行招募跨性别人群的决定。

在跨性别人群能否为军队服务的争议成为热点前，美国于2011年取消了同性恋人群进入军队的禁令。

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特朗普在推特上说，"在征询了我的将军和军事专家意见后，我认为美国政府不能允许跨性别人群担任军队的任何职务。"

"我们的军队必须集中精力争取决定性的胜利，不能承担跨性别人群带来的巨大医疗成本和破坏作用。"

但这一禁令不会马上生效。白宫发言人桑德斯（Sarah Sanders）在记者会上被问到战场上的跨性别军人是否应该被立即遣送回国时表示，禁令的细节还需要得到进一步明确。

桑德斯说，特朗普作出的是"一个军事决定"，不代表其它意思。

美国独立智库兰德公司称，截至2016年，美军现役和预备役人员中大约有4000名跨性别者。也有一些活动人士称这个数字超过10000人。

兰德公司估计，跨性别人群在军队中的存在使医疗开支增加了0.13%，合840万美元。

BBC驻北美记者泽克尔（Anthony Zurcher）分析称，特朗普选择抛出这一议题的时间点也非常有趣。因为白宫正在试图解决军费开支中的一些争议，以让其在众议院得到通过。利用文化问题和民主党竞争也是共和党的惯用手段。

图片版权 Twitter @xychelsea Image caption 跨性别人士、前美军军官切尔西•曼宁在社交网络上指责特朗普的决定。

特朗普的表态立刻引发了争议。退役的海豹突击队员贝克（Kristin Beck）接受媒体采访时挑战特朗普说，"让我面对面告诉你，我是否有价值。"

"跨性别人群并不对其他人带来影响，"贝克表示，"我们是自由之光。"

前国防部长卡特发表声明称，"以其它因素而不是战斗能力来选择军人，这是一项社会政策，在我们的军队里没有空间。（美军中）已经有很多出色的跨性别人员。"