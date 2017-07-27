富士康宣布在美国投资100亿美元建液晶面板厂

图片版权 AFP/Getty Image caption 台湾制造业巨头富士康宣布计划在美国投资100亿美元（约76亿英镑）建一家新工厂。

台湾制造业巨头富士康宣布计划在美国投资100亿美元建一家新工厂。

该液晶面板厂将设在威斯康星州（Wisconsin），初期能提供3000个就业机会。

美国总统特朗普在讲话中自我表扬。但说，如果他没有当选总统，这事不会发生。

威斯康星州承诺给富士康30亿美元的补贴。

富士康总裁郭台铭星期三在华盛顿白宫发表了声明。

但他没有详细说明工厂何时开始开工和工厂的详细地址。

特朗普在发布会上将功绩归功给自己。他此前同郭台铭会面，并建议在威斯康星州选址。

特朗普称："郭总裁用如此不可思议的投资对美国未来的经济注入信心。"

"换句话说，如果我没当选，他绝不会花这100亿美元。"

在总统竞选活动中，特朗普重点强调了美国制造业的复苏和宣称要"使美国再次伟大"。

使其赢利

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鸿海科技集团旗下的富士康是全球最大电子制造商之一，全球拥有100万员工，2016年的年收益达到1000亿美元。

该公司已大量投入生产自动化，并与包括苹果，特斯拉和宝马在内的公司合作。

富士康目前在美国的雇员约有3000人，其中包括了在印第安纳州和弗吉尼亚州的工厂。 但此前宣布的一项宾夕法尼亚州的大投资尚未实现。

富士康表示，威斯康星州的工厂是在美国多地投资计划中第一个公开项目。这标志着其在美国境内的最大扩张。

但有些观察家质疑其中的商业理由。

哈佛商学院的教授威利·史克（Willy Shih）表示："这显然是富士康对政府压力的回应"。

史克表示，即使有补贴，该公司依旧面临挑战。因为其面临价格压力，而且工厂所需的许多其它零件都不是在美国本土造。

"他们能盈利吗？我相信他们可以...问题是，经济学上看起来像什么，他们愿意在那里失去多少钱？

转变美国制造业

在新闻发布会上，郭台铭称，他的目标是在美国启动新的制造业生态系统。 液晶显示面板可用于电视机、无人驾驶汽车以及其它领域。

富士康今年早些时候表示，正探索可能的投资地点。为赢得投资，不同国家间展开了激烈竞争。

威斯康星州长斯科特·沃克（Scott Walker）表示，为兑现对富士康的承诺，他的州已准备好价值30亿美元的一揽子计划。虽然没有 进一步的细节，但在当地，该激励措施引起了不少注意。

沃克表示，对这个有一天可以雇用多达13000人，会覆盖2000万平方英尺的工厂的承诺是值得的。

反弹

该厂将建在威斯康星州的东南部，离芝加哥和密尔沃基不远。

该州历史上倾民主党，这在政治上对总统特朗普很重要。 他在2016年的选举中赢得了不到25,000张的选票。

自2000年以来，该州的制造业就业人数减少了近四分之一，但经济依然强劲。

威斯康星州的失业率约为3.2％，低于美国的平均水平。

威斯康星州科技委员会主席汤姆·斯廷（Tom Still）表示："所有这些地方的（经济）正在反弹，引入富士康正当其时。"