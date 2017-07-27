花和尚惊世骇俗 泰国佛教怎么了？

图片版权 Getty Images Image caption 泰国绝大多数人笃信佛教

世俗诱惑无所不在，僧袍足以与纱帽媲美。花和尚、坏和尚、假和尚频频曝光，泰国佛教怎么了？ 虔诚信徒怎么办？不久前，曾经在泰国佛教界引发大地震的“花和尚”被引渡回国.......

这一幕很不和谐：几个和尚，剃着光头，裹着袈裟，坐在私家喷气机内的真皮椅上，身佩各色时尚豪华玩意儿。

2013年，这段视频在YouTube曝光，迅速蹿红。

泰国特别调查部DSI随后调查发现，俗名乌拉普·苏克福的主角和尚生活之奢华令人目瞪口呆。他们发现他在10个银行账户中存有至少2亿泰铢（约合600万美元），他还曾买过20辆奔驰轿车！

乌拉普在美国加州南部建了豪宅，在老家也有一栋装修俗艳的豪宅；他还仿造了一座泰国皇宫内的大玉佛，并且宣称里面有9吨黄金（后来证实这是假的）。

DSI说，有证据表明，乌拉普和多名女人有过性关系。其中一位女人说，她只有15岁时就给他生了孩子。DSI介绍，DNA检测支持这一说法。

乌拉普逃往美国。四年后，泰国总算将他成功引渡。乌拉普否认舞弊、洗钱、强奸指控。

图片版权 YOUTUBE Image caption 名牌太阳镜、豪华箱包、大把美钞的和尚

和尚没少干坏事

一个和尚，年仅20多岁怎么就有这么大的影响力？怎么能够被允许做这种明显违背"教规"的事？和尚根本不该碰钱，性更是绝对不可以有。

在泰国，和尚干坏事并不新鲜。现代生活诱惑力太大，发生过许多和尚巨富、吸毒、跳舞、和男人或女人有性关系、虐待男孩女孩的案例。

还有一些寺庙，通过巧妙宣传有个性魅力的和尚、有"超自然能力"的方丈，吸引大批虔诚信徒。

他们利用的是现代泰国的两个社会现象：都市中的泰国人渴望精神安慰，他们失去了和传统乡村寺庙的紧密联系；相信向有影响力的寺庙慷慨捐款会给他们带来更大的成功、更多的财富。

看起来，乌拉普借的也是这阵风。2000年代初期，他来到泰国东北部贫穷的四色菊府（Sisaket），在一个村子捐赠的地上开了一间庙。但是，据地区负责人Ittipol Nontha介绍，当地人很少去他的庙，因为他们太穷，给不起乌拉普希望得到的那种香火钱。

他说，后来乌拉普开始办很排场的各种仪式，卖护身符，仿造了玉佛，吸引来自其他地区更有钱的信徒。

这些信徒说，他们被乌拉普温和、热情的声音所诱骗，相信他说他有特异功能，比如在水面行走、和神通话。乌拉普也向省里有权有势的人大肆捐款；他买的那些豪车中许多都是送给重要和尚、官员的礼物。

就算今天，乌拉普还是有支持者的。他们说，他内心里其实是好人，他有权享受信徒捐赠的奢侈品。

图片版权 DSI Image caption DSI调查发现惊人证据

和尚没少出丑闻

一连串丑闻曝光之后，泰国人现在公开谈论佛教面临的危机。最近几年，和尚总数急剧下降，许多小村寺庙没有足够的财力支撑下去。

管理和尚的机构是"僧伽最高委员会"（Supreme Sangha Council），但是委员会成员是一群老和尚，直到今年以前，连续10多年没有像样的最高领导，效率低下。

国家佛教办公室的职能也是调控宗教事务，但同样领导层混乱、被控财务违规。

泰国政府现在颁布新法规，要求寺庙公开财务记录（泰国寺庙每年接受捐款总额达30-40亿美元）。政府还在考虑引进和尚数字化身份证，确保违规和尚以后不能"上岗"。

但是，和尚道德水准下降，在一定程度上也和泰国佛教的演化有关。

150年间，泰国有两两种区别很大的佛教，一是曼谷受皇宫支持的精英寺庙中的佛教，更严格，和尚必须和物质世界划清界限；另一种是外地寺庙中的佛教，更松散，和尚是社区的一部分，有时违规参与邻里活动。

在村子里，庙可能也是学校或者诊所，各种庆祝活动的中心。许多俗事都要征求和尚的意见。在这种环境中，哪些是可以接受的行为、哪些不是，界限可能会模糊。

BBC"寻找信仰的中国权贵"专题节目：

图片版权 Getty Images Image caption 诱惑太多，很难和物质世界隔绝？

迷迷糊糊地信？

问题的另外一个根源是，泰国许多人非常迷信，而迷信也被商业化了。

现在，和尚经常被请来主持半宗教性的仪式，比如去保佑新车、新房，庙里卖彩票？泰国人看到根本眼都不眨。

泰国富人也迷信，情愿慷慨捐款，认为这会给他们带来更多好运。

Phra Payom Kalayano是曼谷北部一所寺庙的住持，经常批评佛教的商业化，他呼吁国人捐款时好好想一想："现在人们相信，善有善报就是朝寺庙砸钱，特别是富人。他们信、但是不想。这不是明智地实践善有善报，这是盲目轻信。"

同时，一些和尚很愚蠢。他们不知道如何管理收到的功德钱。没能管好钱为寺庙求善报和声誉，反倒惹来官司。"

没有全球化以及诸多消费诱惑之前，可能更容易坚持摒弃物质享受的出家生活。但是现在，很难严格要求所有和尚向所有科技、创新说不，比如智能手机、坐飞机。

更难的是，除了那些很容易转化成赚钱生意的发护身符、替人念经，如何界定21世纪和尚应该担当的社会角色呢？