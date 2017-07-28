一个女人的自述：我曾是沙特亿万富豪的爱妾

图片版权 JILL DODD Image caption 吉尔·多德是美国知名时装品牌Roxy的创始人

美国知名时装品牌Roxy的创始人吉尔·多德的过去颇不平凡。1980年，20岁的吉尔在法国做模特，期间邂逅一位名叫阿德南·哈肖吉（阿德南 哈肖吉）的富翁。当时她不知道，这位沙特亿万富豪是军火商，在政坛有强大关系网。没过多久，吉尔成了他“寻欢作乐小老婆”之一......不久前，她向BBC的《瞭望》节目讲述了这段故事。

那一切都开始于一次派对邀请……

我的经纪人问我愿不愿意和她一起去蒙地卡罗，我回答说，愿意，太好了，时间正合适！抵达当晚，我们去参加一次很棒的派对。有音乐，歌手，有熊熊燃烧的篝火，火焰照亮了夜空。

我喝完一杯（香槟），和其他客人一样把杯子扔进篝火。派对很疯狂、很奢华。我想跳舞，我一直很喜欢跳舞。突然注意到桌子对面坐着的那个男人，他很平易，就好像哪位女友的爸爸，看上去很安全。

我们对视了一会儿，我记的是我走过去，然后我们跳舞。期间我的经纪人走过来，问我知不知道这个男人是谁，我说不知道，也不在乎。她说，那是阿德南·哈肖吉。我反问她，哈肖吉是谁？

哈肖吉是沙特亿万富豪，军火商。1980年代几起震惊世界的丑闻都和他有关，其中包括1985、1986年的伊朗门。当时正值两伊战争，里根的美国政府向伊朗出售武器，并还资助尼加拉瓜反政府游击队。其中哈肖吉是关键中间人。

图片版权 Getty Images Image caption 哈肖吉的游艇曾经是世界第一大，还被用于007影片拍摄

我记得跳完舞，我们坐下来。他拉起我的衣袖，在我胳膊上写下鲜红的大字：我爱你。最开始我没有意识到，那字是用血写的！

我记得有四下有不少玻璃……我们摔碎过的杯子，往篝火中扔的椅子。

"我坐下来，试图搞明白刚刚发生的这一切。我迷失在自己的世界中，酒精让我头晕，在这个疯狂的地方，我身边都是陌生人。我能做的就是看着我的胳膊……我喜欢他写的那几个字，'我爱你'。我没有擦掉。"

摘自吉尔·多德所著《爱情的货币》

当时他那样做，我觉得好玩儿，很有想象力。我们跳舞时很天真，像孩子一样。欧洲的派对上，人们会做各种怪事，有时很疯狂。

派对要结束了，经纪人告诉我，阿德南想请我去他的游艇喝咖啡。我说我就想睡觉，她指着地中海说，但是，要去的是那条船啊。那条船看上去更像是女王玛丽号！像邮轮，我从来没有见过那么大的游艇。

吉尔当晚没有去和阿德南喝咖啡，但是她同意转天晚上一起吃晚餐。

图片版权 Getty Images Image caption 1988年特朗普买了哈肖吉原来的游艇，命名“特朗普公主号”

我们坐船去的游艇。游艇真大，至少有10间卧室，迪厅，下面还有能做开胸手术的诊所……

我们刚到的时候，他问我们是不是需要换衣服，然后带我们去一个房间，那里挂满了定制晚礼服，我很吃惊……我是模特身材，我想那间屋里所有的衣服都合适。

晚餐很讲究，餐后他问我愿不愿意在游艇转转看看。我们看了他的卧室，床罩是皮草，门把手是纯金的，还有那种像007电影里一样会转、露出后面密室的墙……在我看来，那游艇真棒、充满创意。

这艘高大上的游艇后来的主人之一是唐纳德·特朗普。特朗普将游艇命名为"特朗普公主号"（1988年）。

图片版权 Getty Images Image caption 1980年代晚期，阿德南·哈肖吉曾因与菲律宾总统马科斯“非法交易”被引渡到美国受审，1990年无罪释放

阿德南好像非常希望了解我、我的兴趣。我们坐下来聊了好几个小时。但是他还对我说，"我必须诚实，我知道你所有一切，为了安全起见，我必须调查你。"

他告诉我一些他根本就不该知道的事，我的老家，我爸爸是消防员，我在巴黎做过什么工作……其他正常人可能会因此感到震惊，但我从来不轻易给别人下结论。

那天晚上之后，我绝对希望能再见他，但是我不知道会不会发生。你知道那种感觉吧，有时候你好像觉得对方很熟悉，就好像从前早就认识一样；你不懂原因，但一切感觉都很合适。

还有，他没有想亲我，这给我留下好印象，让我更多地想起他。

两人的关系就这样持续了很长一段时间，吉尔和阿德南没有发生关系。后来，她怎么就成了他的"小老婆"？

他请我在巴黎吃饭，然后问我愿不愿意和一些朋友一起去非洲、西班牙。

这时我仍然不知道他到底做什么，甚至不知道他到底姓什么。那时没有互联网，我上哪儿去查那种信息？但我知道我对他感兴趣，希望能多和他在一起。

图片版权 JILL DODD Image caption 吉尔在巴黎作模特

当时吉尔只有20岁，做模特，身边都是美丽、英俊的年轻人。阿德南年纪大两倍，相貌平平…

他身高大概5英尺4，我可能比他高5英寸，他头很圆，秃顶，大肚子，其实我觉得那很可爱，我从来没有被那些典型的英俊小伙儿吸引。我不知道是不是自己比较自卑，我觉得和相貌平平的男人在一起感觉更舒服。

记得我和一些熟人、朋友在玛贝拉（Marbella），阿德南还没来。一天晚上，我听到阿德南的笑声，他说，啊，她在那儿呢！他们叫醒我，他拉着我的手带我去他的房间。我们说了一会儿话，他突然问我，"你要不要洗个泡泡澡？我去给你放水。"

我躺在澡盆里，他坐在澡盆边，我们接着说话。后来，我走进他的卧室。那时，我已经很想亲他，我记得是我先凑过身的。但是他说，你接受合同前我不能亲你。我当时根本不懂他在说什么。

阿德南说，我不做那种传统方式的婚姻。他把自己和皇室相比，沙特皇室成员、还有其他有权有势的人可以娶3个合法妻子、养11个寻欢作乐的小老婆（pleasure wife）。

他说，我想让你做我的小老婆，我们签五年的合同吧，我照顾你，你任何时候都可以联系我，如果你想见我，我会派飞机来接你，你可以有其他男朋友。

当时我一切都不在乎，我反正一直希望独立，我心想，怎么都行，我就是想和他亲吻。

合同并没有文本，是口头的。那一吻，仿佛签了字，吉尔立刻成了阿德南的小老婆。

那意味着，我和他在一起时过他的那种生活。住的是美丽豪宅，有佣人，有厨师，有按摩师。阿德南很喜欢时装，特别喜欢打扮我，很有意思。

我只接受过他给我的衣服、小珠宝。他一次想送给我一个巨大的钻戒，我拒绝了，（钻戒）有点儿过份。我并没有抛弃一切去跟他。我继续付我的房租，独立生活，继续工作。

吉尔知道他绝对富有，但是她不知道他是军火商。

过了很长一段时间之后我才知道他怎么赚的钱。最开始我问过，但是他没有提武器。

一次去拉斯维加斯，他对我说他正忙着签一个大单。他向我解释了一些内情，我不禁大叫，但是，那都是军火！他回答说，战争中，所有的国家都有权保卫自己，不是吗？

图片版权 JILL DODD Image caption 吉尔·多德后来创建美国时装品牌Roxy

我也在酒店、派对、晚餐等场合见过其他的小老婆，后来成常态了，我们尊重对方，但保持距离。我感觉，在他心中我是特殊的。

但是，随着时间推移，事情也在变化。

一天晚上，他给我带来一条本来买给别人的项链。我已经睡了，半夜他进来，带着小礼包，他亲了亲我的头，我转过头，他说，"哦，搞错房间了。啊，你可以留下那份礼物。"

我感觉要崩溃了一样。那是第一次我非常伤心。

图片版权 Getty Images Image caption 1981年3月，意大利女演员在哈肖吉游艇的浴室中

那时我已经开始上学，和他在一起的时间没有从前那么多。后来我意识到，他在找其他的女人。我感觉怪怪的，我不喜欢。

我和阿德南在他的套房里，一个男人走进来，他拿着一个大大的黑色文件夹，里面装着模特的照片。他们开始一起翻看，突然我意识到这是怎么回事了。我问，你在做什么？你是要找女孩子买吗？你是这样找到的我吗？你是在目录中挑的我吗？

他们俩人互相看了一眼、笑了起来。我感到被背叛了，一切都明白了。那肯定是个转折点。那时他身边总是围着许多女人，我感觉一切都在变得越来越龌龊。

后来，我遇到了那个叫Rene的女孩子，她看上去和我长得一模一样，只不过稍微矮一些、更年轻一些。我开始觉得我是不是太老了（当时吉尔22岁）。

图片版权 JILL DODD Image caption 吉尔·多德新书封面

吉尔离开了，但是随后好多年一直和哈肖吉有联系。

每一次他都问我，我愿不愿意回来。如果他告诉我他爱我、愿意和我单独在一起，不要其他的女人，我想我会考虑他的。但是，我无法对付妃嫔成群，我希望有一对一的两性关系。

我的书出版的当天（2017年6月6日）阿德南去世。我那种震惊感持续了一星期。有时候我会半夜醒来、起来哭，感觉好像我在和他说话，告诉他我曾爱他。

关于他，我只有愉快的记忆。听起来可能很疯狂，但是我觉得（和他的关系）也许是我和男人关系中最为健康的一段。因为，绝对诚实，他尊重我，他从来没有对我说过狠话。

事实上，和阿德南分开后，我嫁给美国丈夫，他虐待我，很可怕。

现在我57岁，更成熟，结婚快20年了，生活很幸福，但是，每每想起来，我仍然觉得那是一段美好的友情。

吉尔有两个女儿，分别22岁和17岁。如果她们说和哈肖吉那样的男人、有吉尔当年那样的关系，她会怎么想？

哦，天啊。我会害怕，绝对为她们担惊害怕。