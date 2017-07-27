英国外交大臣为何提出派兵东亚说？

图片版权 EPA Image caption 英国外交大臣约翰逊在近日访问亚洲地区之际表示，英国退出欧盟的决定让该国重新思考其国际角色。准备"向东看"？

英国外交大臣约翰逊在近日访问亚洲地区之际表示，英国退出欧盟的决定让该国重新思考其国际角色。"向东看"是以经贸为基础的"新思维"？

鲍里斯·约翰逊正在结束为期9天的日本、新西兰和澳大利亚之行，此行重点是建立英国在退出欧盟后和亚太地区新的贸易关系。

在此行中，除了在日本和机器人互动、在新西兰手捧蜥蜴仔细端详、说毛利人碰鼻礼好像用头顶撞他人等等外，约翰逊大臣还有惊人之语：英国"准备好有可能"要派兵去亚洲、派航母巡航南海等。

图片版权 Getty Images Image caption 约翰逊在新西兰之行中手捧蜥蜴仔细端详。

乍看英国脱欧后要恢复"大英帝国"光辉，但约翰逊此行的焦点一直没有偏离英国拓展在亚洲地区的经贸的主题，谈及军事和地区安全问题，并没有真正改变英国二战后军事大战略的意图，而实际上和经贸问题有直接联系：军贸。

争夺船舰订单

英国借助雄厚高科技实力，保持着尖端武器军火工业在世界上的领先地位，连美军都花费巨额资金采购英式装备。

海军则是英国军工中的重点企业。英国是目前世界上仅有正在建造（包括下水试航）航空母舰的四国之一（另外三国为：美国、中国和印度）。

目前，英国正在和美国、西班牙、意大利、德国等国的军工企业等等争夺有关未来20年里澳大利亚价值约890亿澳元（约650亿美元）的新一代海军舰船的宏大扩军计划中的部分订单合同。

图片版权 Reuters Image caption 约翰逊在访问日本时和机器人互动。

这些订单将影响到英国涉及军工工业的科研、设计和制造等大批工作岗位，以及英国的经济。

当然，约翰逊在谈及"派军"一说时，没有忘记强调维护"以法则为基础的国际体系"。

亚洲形势

约翰逊说，英国国防大臣法伦和他一起出席了英国和澳大利亚外交及国防首长年度会议，支持航行自由是英国强化对亚洲关系的方式之一。

图片版权 EPA Image caption 约翰逊访问亚洲之行中和新西兰玩自拍。

约翰逊指出，亚太地区是经济高速增长的地区，"也是一个有紧张形势的地区"。英澳双方讨论了朝鲜导弹和核试验危机，东南亚的恐怖主义威胁，以及英澳美加新5国情报分享协议。

亚洲地区是目前世界上经济最活跃、增长速度最快的地区，但很多国家在历史、宗教、领土、海洋权益等问题上长期存在争议，地区安全不时出现紧张状态。

正准备退出欧盟的英国正在试图拓展与亚洲地区的经贸关系，其世界首屈一指的军工企业自然不会落后于这一潮流。