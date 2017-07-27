盖茨让位 你对新晋世界首富贝佐斯知多少？

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亚马逊创始人杰夫·贝佐斯（Jeff Bezos）以总财富907亿美元超越比尔·盖茨（Bill Gates），成为世界新首富。

周四，亚马逊股价上涨2.4%。《福布斯》杂志报道说，这意味着贝佐斯的财富已经比微软创始人盖茨还多7亿美元。

今年53岁的贝佐斯拥有亚马逊大约17%的股份。亚马逊现在已经是一家价值超过5000亿美元的企业。

那么，你对这名新晋世界首富了解多少呢？

他最近买了一座纺织博物馆

图片版权 Getty Images Image caption 这一博物馆很快会被改造成贝佐斯的家用住宅，他也将很快与前总统奥巴马夫妇、现任总统特朗普的女儿伊万卡与女婿库什纳等名流成为邻居。

今年早些时候，贝佐斯出资2300万美元，在华盛顿购买了一座老纺织博物馆。这一博物馆很快会被改造成贝佐斯的家用住宅，他也将很快与前总统奥巴马夫妇、现任总统特朗普的女儿伊万卡与女婿库什纳等名流成为邻居。

据说这一消息十分可靠，因为是他旗下的《华盛顿邮报》最先报道的。2013年，贝佐斯以2.5亿美元买下了这份华府老牌报纸。

这名新晋首富还在西雅图和比弗利山庄等地拥有房产。

当然，相比他在火箭科学上的花销，这简直是"小巫见大巫"。他说，他目前正在以每年出售10亿美元亚马逊股票的速度，来资助他开发商用载人航天项目。这一项目名为"蓝色起源"（Blue Origin）。

贝佐斯喜欢给路人香蕉

Image caption 有报道说，贝佐斯每天在西雅图亚马逊总部给路人大约4500只香蕉。

有报道说，贝佐斯每天在西雅图亚马逊总部给路人大约4500只香蕉。不过，这并不能说明他十分慷慨，因为从数据上看，他对慈善事业的贡献不及他的一些同伴们。

虽然他和他的家人捐过几百万的款项，但有人批评他还不够慷慨。当然，若与盖茨和脸书创始人扎克伯格相比，他的这些捐赠显得十分小额。与其他169名美国富豪不同，贝佐斯还没有宣布要将自己的一半的财富捐给社会。

不过，贝佐斯上月似乎在社交媒体上暗示他将在慈善领域涉足更多。他在推特上集思广益，希望知道如何最有效地回馈社会。一些人笑称，这叫"次日递送慈善"。

他是商界英雄，他的弟弟是真英雄

很多人说，贝佐斯的弟弟马克可谓是真英雄。他此前在纽约从事广告行业，但现在转行为消除贫困而努力，还是消防志愿者。

在2011年的一次公开演讲中，他呼吁人们：如果你可以付出，无论大小，现在就开始做。

对了，马克似乎很善于帮助别人，你认为他接下来应该帮助谁？

图片版权 James Duncan Davidson / TED Image caption Mark Bezos is also a volunteer firefighter

贝佐斯痴迷星际迷航

成为首富的一大好处，就是人人都会关注你，有时你也会成为媒体的焦点。这不，贝佐斯在新一集的《星际迷航》中也出演了一个小角色。

不过，你可能很难找到他，因为，他在电影里长成这样……

图片版权 Jeff Bezos Image caption 你能认出贝佐斯吗？

他要人们住在太空

做生意要求人变得实际，但贝佐斯却还是个未来主义者。

很早以前，他就梦想着建太空旅店和游乐园。今天，他的梦想变得更大了。

"我想要数百万人居住和生活在太空，"他去年对媒体说。

图片版权 Space Florida Image caption 当然，他也想自己尝试去太空，这也是为什么他如此热衷"蓝色起源"这一计划。

他还预测，在未来数百年，人们将把所有的重工业从这个星球上移走，并在太空中挖掘资源，这样就让我们的地球变得更加宜居。

当然，他也想自己尝试去太空，这也是为什么他如此热衷"蓝色起源"这一计划。