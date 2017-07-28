防弹衣加重兵保护 金正男案捂脸女杀手首进高院

图片版权 Reuters/AFP Image caption 越南籍女子段氏香（左）和印尼籍女子茜蒂•艾希亚（右）。两人称自己受人蛊惑，以为是在参加电视真人秀游戏。

两名涉嫌谋杀朝鲜领导人金正恩（Kim Jong-un）同父异母长兄金正男（Kim Jong-nam）的女杀手周五（7月28日）首次进入马来西亚的高等法院审理程序。

按照程序，嫌疑人将进行抗辩，法院则将设定审判正式开始的时间。

高等法院透露，审判将从10月2日开始。法官称，除了周五的第一次听证外，第二场听证会的时间也已经确定。第一场听证会上，两名嫌疑人提出了抗诉。

路透社称，越南籍女子段氏香（Đoàn Thị Hương）在听证会上面带笑容，但印尼籍女子茜蒂•艾希亚（Siti Aisyah）哭了起来，法官要求她们保持镇静。

辩护律师一度警告称担心出现“有埋伏的审判”（trial by ambush），称警方可能隐藏证据。

检察官当天表示，检方已经追加提供了33份文件以及监控视频，此外还准备在审判期间提讯30到40名证人。

图片版权 Reuters Image caption 越南籍女子段氏香4月离开法院时受到重兵保护。

图片版权 EPA Image caption 印尼籍女子茜蒂•艾希亚3月在法院受审时同样受到重兵保护。

法新社称，这两名采取冷战时期刺杀手段（"捂脸杀"）的女子将继续作无罪辩护。两名嫌疑人坚称自己受人蛊惑，以为是在参加电视真人秀游戏。

印尼籍女子茜蒂•艾希亚（Siti Aisyah）的辩护律师表示，“我希望法官在观看了监控视频后对事发时的情况有更多了解。”

越南籍女子段氏香（Đoàn Thị Hương）和印尼籍女子茜蒂•艾希亚（Siti Aisyah）之前已在马来西亚的法院接受提讯。检察官指控两人在今年2月13日金正男从吉隆坡机场准备搭乘飞机返回旅居地澳门时，向其脸上涂抹VX神经毒剂并致其死亡。一旦被裁定有罪，两人将被判处死刑。

此案周五在位于马来西亚雪兰莪州首府莎阿南（Shah Alam）的高等法庭再次开庭。这家高院外部署了大约200名警力，其中包括武装警察。两名嫌疑人在重兵保护下抵达，身穿防弹背心。

图片版权 AFP Image caption 7月28日，马来西亚雪兰莪州首府莎阿南（Shah Alam）的高等法庭外聚集了大量警察。

首尔方面谴责朝鲜官方是谋杀金正男的幕后凶手，但平壤一直否认这一指称。

这起谋杀案一度在马来西亚和朝鲜之间引发了激烈的外交冲突。吉隆坡方面驱逐了朝鲜外交官，平壤则禁止在朝鲜的马来西亚人离境。在马来西亚同意向朝鲜交还金正男尸体之后，紧张局势得以缓解，9名在朝鲜的马来西亚公民以及3名在马来西亚的朝鲜人获准回国。

马来西亚警方仍在追捕4名涉嫌参与谋杀的朝鲜公民，但有说法称他们已在刺杀发生后迅速返回了平壤。