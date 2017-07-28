东西方教育比拼：父母对孩子投入差距有多大？

图片版权 Thinkstock Image caption 英国父母似乎是全世界“最不关心”孩子私教的父母

人们说，东方父母望子成龙，而西方父母则更愿意给孩子自由成长的空间。这一说法到底对吗？近日，一组全球数据显示这一说法虽然不完全正确，但华人确实为子女付出最多，而英国父母对子女的教育投入相对较少。

本周汇丰银行发布了《教育的价值：登高望远》，调查了大中华地区、美国、英国、阿联酋、印度等15个国家父母对子女的教育经费、时间等投入，以及对出国留学的看法。

调查显示全球82%的父母都愿意为孩子的成功牺牲自我，但香港、台湾还有中国的父母是受访父母中最愿意牺牲假日和娱乐时间来陪伴孩子的。

在金钱上，香港的父母花费最多，达到 13万美元，比全球平均花费高出近9万美元。虽然很多父母都考虑送孩子出国留学，但是台湾父母是最想送孩子赴美留学的，比例达到了70% 。 93%的中国父母愿意或者已经给孩子支付课外补习班等的费用， 高出全球平均水平30个百分点。

但是青睐课外补习的欧美父母的人数却不多。在采访的5国（英国、澳大利亚、加拿大、法国和美国）中，平均只有32.4%的父母在课外教育补习上愿意或者花过钱。 英国最少，比例只有23%。

英国的父母也是对子女教育显得最"不关心"的 父母，仅仅5%的受访者对孩子的教育有具体的计划。22%的英国父母考虑送孩子出国留学，这一比例仅高于澳大利亚的父母（17%）。

图片版权 Getty Images Image caption 中国家长在高考考场外等待孩子

英国父母的教育投入真的不如华人父母？

从这个调查来看，英国父母对孩子的教育，特别是私教，似乎并不如华人父母那么关心 。根据《卫报》的报道，只有25%的英国中小学生2016年请过私人辅导。

在伦敦工作的英国小伙子亚历克斯·亚历山大说："我们的爸妈似乎对我们没有很高期待，考试能过就好。一般都是跟不上学校的课程，或者有特殊学习障碍的才会请家教。"

英国《卫报》的报道显示，38%英国课外的辅导是针对中等教育普通证书(GCSE)，类似于升学考试中的某一门课程的辅导。18%是针对通过文法学校（grammar school）的入学考试的。

亚历山大说："亚洲人觉得A 是平均（Average） B是差（ Bad），但是我们都觉得 A是极好（Excellent）B是聪明（ brilliant）。我很少听到父母会为了让孩子取得A而请一个家庭教师。"

伦敦大学教育学院教授西蒙·马金森认为，教育体系的不同也是背后原因之一。 "英国不像亚洲国家有配套的学校教育和课后辅导。亚洲的辅导课程几乎涵盖了所有教育阶段，但是英国主要的教育都在学校完成，父母也把更多的责任寄予学校教育而不是课后补习。"

马金森说，英国的父母会把孩子送去名校而不是送去知名的补习班。

莱斯特大学教育学院的艾玛·史密斯教授说，因为绝大多数牛津剑桥的学生都是私立学校毕业，中产阶级父母每年支付高额名校学费，就是希望孩子可以通过上名校拿到通向名校的门票。

"即使父母不能送孩子去私立学校，他们也不惜在好的公立学校附近买房。因为虽然很多公立学校不设入学要求，也努力做到公平，但很多学校偏向录取家住的离学校近的学生，" 史密斯说。

通过这些现象，英国的父母不是比华人父母付出少，而是努力的方向不太一样。那么，为什么华人如此痴迷于课后补习呢？

图片版权 PA Image caption 多数英国孩子为了通过考试而参与课后补习

背后原因仅仅只是文化和传统？

马金森认为，受过中国文化影响的父母，包括日本、韩国、新加坡的父母，认为教育的主导者是家庭，父母要对子女负责。因此即使学生在学校成绩很好，父母还是会想给他们提供更多优质的教育。

在英国学习教育学的中国女生朱雪莹说："家长都是望子成龙、望女成凤的，谁都不想让自己的孩子输在起跑线。看到大家都去补习上课，还有谁能落下吗？"

在亚洲地区，名师补习班的吸引力不比名校差。TVBS曾经报道过300名台湾家长在名师辅导班前通宵排队，甚至花钱请代排，只为拿到参加补习班的一个名额。 香港現代教育曾试图用8500万的年薪聘请补习名师林溢欣。

在中国，在高考取得好成绩是莘莘学子参加补习班的动力。朱雪莹说："高考就是一分压好几万人，如果别人成绩上去了你就等于落后了。所以就算是学好了，很多人也愿意去老师家再补习补习。"

图片版权 Thinkstock Image caption 教育学教授相信如果普通话成为国际主导语言，很多学生会留学中国

那么未来会怎么样？

虽然，从目前的数据来看私人辅导在英国等欧美国家还不留行，但是马金森确认为这不会是一陈不变的。"随着越来越激烈的国际竞争，英国的父母一定不甘心落后。如果所有的亚洲孩子都通过私人辅导取得了更好的成绩，英国父母的需求也会越来越大，课后补习班也一定会越来越多的。"

《卫报》的调查显示从2005年到2016年，英国学生请私人家教的数量已经上升了将近40%。在伦敦，有42%的中小学生有家庭教师。

至于留学，马金森则认为欧美国家家长不太考虑送子女出国留学是因为语言障碍。"现在人们沟通的主要语言是英语，但是当法语流行的时候，很多欧洲人也是去法国留学的。如果人们都开始说普通话，家长也会很欣慰看到他们的孩子去北大、清华读书的。"

中国教育部2016年的数据显示已有44万学生在2016年去中国留学，比2015年增长了11%，比2009年的23万，翻了一倍。