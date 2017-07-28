半岛局势再次升级 朝鲜发射弹道导弹

图片版权 KCNA Image caption 朝鲜在7月4日试射了洲际导弹之后，美国敦促联合国制定更加严厉的制裁措施。

美国五角大楼和韩国军方证实，朝鲜在首尔时间周五晚发射了一枚弹道导弹。这使得半岛局势再次升级。

报道称，该飞行物坠落在日本专属经济海域。

就在本月早些时间，朝鲜曾首次宣布成功进行洲际导弹（ICBM）试验。那次试验也是朝鲜不顾联合国禁令进行的一系列导弹试验中最近的一次。

外界还不清楚该试验的覆盖范围。

各方对朝鲜洲际导弹的打击范围众说纷纭，但有专家说，估计可以覆盖美国的阿拉斯加。

最新的这次测试将会是朝鲜2017年进行的第14次导弹测试。

韩国联合参谋本部随即表示，已经向总统文在寅及时汇报有关事项，将在当地时间周六（7月29日）凌晨1点召开国家安全保障会议。国家安全保障会议是韩国国防方面的最高决策机构。

美国五角大楼最新判断

图片版权 AFP PHOTO/KCNA VIA KNS Image caption 7月4日，朝鲜领导人金正恩庆祝洲际导弹发射成功。

本周早些时候，美国媒体披露，五角大楼的一份秘密报告称朝鲜将于明年拥有性能可靠的、能够搭载核弹头的洲际弹道导弹。

《华盛顿邮报》周二（7月25日）报道称，这份秘密报告的撰写方是美国国防情报局（DIA）。报告中的评估结果称朝鲜拥有洲际导弹的进程将极大加快。其依据之一是，朝鲜最近进行的试射显示该国的武器专家已经在技术方面获得了令人吃惊的突破。

美国驻联合国大使尼基·黑利（Nikki Haley）周二表示，美国和中国关于对朝鲜进行新一轮制裁的谈判正取得进展。

"这轮新制裁将非常严厉，"黑利说。

朝鲜在7月4日试射了洲际导弹之后，美国敦促联合国制定更加严厉的制裁措施。

这一努力需要在递交给联合国安理会之前得到朝鲜主要朋友中国的支持。

中国常驻联合国大使刘结一回应记者提问时表示，"我们当然正在取得进展。"

黑利在朝鲜进行洲际弹道试射的第二天就像联合国安理会递交了启动新一轮对朝制裁的提议，其中涉及的新制裁措施包括，切断朝鲜石油供应，禁止朝鲜外派劳工，对朝鲜进行新的空中和海上禁运。