特朗普任命国土安全部长凯利为白宫幕僚长
- 2017年 7月 28日
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美国白宫内部人员变动持续。总统特朗普周五（7月28日）任命国土安全部长约翰·凯利为新白宫幕僚长。
这意味着，本周卷入泄密争议的普利巴斯（Reince Priebus）已经遭到特朗普的解职。
特朗普是在推特上做此宣布的。
“泄密者”
此前，特朗普新任命的白宫通讯联络主任安东尼·斯卡拉姆齐（Anthony Scaramucci）将普利巴斯说成是可能的“泄密者”。
特朗普近期对媒体知晓诸多白宫内部事务感到不满，并誓言要彻查谁是背后的泄密者。
就在每东时间晚五点的一系列推文中，特朗普对凯利大为赞扬。他说，他是“很好的美国人”，又说他是“很好的领导人”。
“约翰在国土安全部的工作十分出色。他是我的政府中真正意义上的明星，”特朗普说。
在第三条推文中，特朗普也说了普利巴斯的好话，并感谢他对白宫作出的贡献。“我们一道取得了很多成就，我对他感到自豪。”