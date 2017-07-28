特朗普任命国土安全部长凯利为白宫幕僚长

图片版权 EPA Image caption 总统特朗普周五（7月28日）任命国土安全部长约翰·凯利为新白宫幕僚长。

美国白宫内部人员变动持续。总统特朗普周五（7月28日）任命国土安全部长约翰·凯利为新白宫幕僚长。

这意味着，本周卷入泄密争议的普利巴斯（Reince Priebus）已经遭到特朗普的解职。

特朗普是在推特上做此宣布的。

“泄密者”

此前，特朗普新任命的白宫通讯联络主任安东尼·斯卡拉姆齐（Anthony Scaramucci）将普利巴斯说成是可能的“泄密者”。

特朗普近期对媒体知晓诸多白宫内部事务感到不满，并誓言要彻查谁是背后的泄密者。

图片版权 Reuters Image caption 在第三条推文中，特朗普也说了普利巴斯（右）的好话。

就在每东时间晚五点的一系列推文中，特朗普对凯利大为赞扬。他说，他是“很好的美国人”，又说他是“很好的领导人”。

“约翰在国土安全部的工作十分出色。他是我的政府中真正意义上的明星，”特朗普说。

在第三条推文中，特朗普也说了普利巴斯的好话，并感谢他对白宫作出的贡献。“我们一道取得了很多成就，我对他感到自豪。”