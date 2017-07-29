朝鲜导弹“已覆盖美国本土” 半岛导弹危机升级

图片版权 EPA Image caption 7月29日，韩国首尔市民观看关于朝鲜导弹发射的新闻报道。

朝鲜官方通讯社朝中社（KCNA）周六（7月29日）确认了朝鲜成功进行第二次洲际导弹试射的消息，称"整个美国本土在朝鲜的射程范围之内"。

中国外交部周六发布声明，称中方反对朝方违背安理会决议和国际社会普遍意愿进行发射活动。中国呼吁朝鲜停止采取可能导致半岛形势进一步紧张升级的行动。

朝中社声明称，周四（7月28日）晚间，"火星－１４"型洲际弹道火箭（Hwasong-14）第二次试射成功进行。本月早些时候朝鲜成功试射了一枚同样类型的洲际弹道导弹。

朝鲜最高领导人金正恩于7月27日下达了进行试射的命令并"莅临发射现场指导'火星－１４'型洲际弹道火箭第二次试射，"朝中社说。

7月27日是朝鲜战争停战协议签署64周年纪念日。

"覆盖美国本土"

根据朝中社声明，此次试射的目的在于最终验证可以携带大型重量核弹头的"火星－１４"型洲际弹道火箭的最大射程等整个武器系统的技术特点。

"火星－１４"型洲际弹道火箭在朝鲜西北部地区发射，最高上升到３７２４．９公里，飞行９９８公里，用时４７分１２秒，落到公海上的目标水域。

图片版权 Reuters Image caption 朝中社称金正恩亲自下达试射命令并现场指导。

"此次试射假设最大射程、用最大高角发射方式进行……重新验证了战斗部分离后重量战斗部在中间区段的姿势操纵特点，确认了战斗部在比实际最大射程飞行条件更严酷的高角发射方式中的再入大气层环境下也正确进行制导及姿势操纵，在数千摄氏度的高温条件下保持结构稳定性，核弹头爆炸操纵装置工作正常，"朝中社称。

"这次试射重新确认洲际弹道火箭系统的可靠性，显示了在任意地区和场所随时可以突然发射洲际弹道火箭的能力，并清楚地证明整个美国本土在朝鲜的射程范围之内。"

美国五角大楼称，这次导弹发射的时间是格林尼治时间7月28日15：41（北京时间23：41）。发射地点是位于朝鲜北部慈江道（Jagang Province）的一座兵工厂。朝鲜在晚间发射导弹非常少见，这个地点此前也从未发射导弹。这说明朝鲜拥有此前并不为人所知的发射场所。

分析：朝鲜导弹可能已经覆盖纽约

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詹姆斯·马丁防扩散研究中心（James Martin Center for Nonproliferation Studies）资深助理研究员梅莉莎·哈纳姆(Melissa Hanham)分析称，相比7月初的那次洲际导弹试射，朝鲜最新发射的导弹射程更远，飞得更高。这意味着朝鲜导弹的覆盖范围比以前估计的要大，已经可以深入美国腹地。

在朝鲜导弹升空后几分钟，美韩日都发布了跟踪数据，涉及发射地点、射程、最高点以及飞行时间等参数。虽然最终的分析报告还未完成，但一些关键点已经明确。

第一，现有数据显示，这枚导弹的射程已达到约10400公里。由于这枚导弹通过陆基移动方式发射，因此如果朝鲜从东北部的港口城市罗津（Rason）发射的话，导弹就能达到纽约。

第二，美国报告指这枚导弹的发射地点是朝鲜北部的一家兵工厂，这和此前媒体普遍预测的平安道龟城市（Kusong）不同。还有些不同寻常的是发射时间，当地时间晚上十一点十一分在朝鲜的试射历史上非常反常。这可能说明朝鲜正在通过部署更多的发射地点和夜间发射来迷惑对手。

中国反应

中国外交部发言人耿爽周六就朝鲜再次发射弹道导弹答记者问。

耿爽表示，中方关注当前事态发展。安理会决议对朝鲜利用弹道导弹技术进行发射活动有明确规定。中方反对朝方违背安理会决议和国际社会普遍意愿进行发射活动。

耿爽称，中方敦促朝方遵守安理会相关决议，停止采取可能导致半岛形势进一步紧张升级的行动。同时希望有关各方慎重行事，防止紧张局势轮番升级，共同维护本地区和平稳定。

美韩导弹演习

美国国防部官员透露，作为对朝鲜再次发射洲际弹道的回应，美韩军队进行了一场实兵演习，演习动用了地对地导弹。

美军声明称，演习中发射的地对地导弹沿韩国东海岸射入韩国领海。

韩国国防部长宋永武（Song Young Moo）称，韩国正在准备单方面遏制朝鲜威胁的措施，其中包括加快部署美国提供的萨德系统（Thaad）。

图片版权 AFP Image caption 朝鲜导弹试射后，美韩军方进行了实兵演习并发射了地对地导弹。