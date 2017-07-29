华裔警员刘文健过世两年后 遗孀产下“遗腹子”

图片版权 NYPD Image caption 纽约警方称，刘文健和陈佩霞（Sanny）本就有意生子。

纽约华裔警员刘文健（Det Wenjian Liu）两年前在执勤时被枪杀。两年后遗孀为其产下一女。

女婴Angelina是母亲陈佩霞（Sanny）通过人工授精孕育而生。32岁的刘文健在2014年12月离世。当晚医生为其冻精。

纽约警方称，刘文健和陈佩霞本就有意生子。

华裔警员刘文健和另一位警员拉莫斯（Rafael Ramos）被一名愤怒的非裔美籍枪手枪杀。

纽约警方在脸书上说，刘文健离世第二晚陈佩霞梦见丈夫给她送来一个女儿。

她通过人工授精怀孕。

她说："我告诉朋友'她会是个女儿'。朋友说'不会吧，有连超声波都还没查呢。'但被我说中了。"

杀手称是为了被白人警察杀死的黑人报仇。

图片版权 Reuters Image caption 华人警员刘文健（左）和警员拉莫斯（Rafael Ramos）被一名愤怒的非裔美籍枪手枪杀。

纽约市长白思豪 （Bill de Blasio）称，刘先生随父母从中国来美国时12岁，他为争取"所有美好的东西"献出了生命。

约上千名警察出席了刘文健的葬礼。但纽约市长白思豪致辞时，遭遇大量警察"转身"背对，抗议白思豪在2014年年初时对反警察抗议活动表示同情。

刘文健和拉莫斯被杀前，曾爆发大规模的反美国警察暴力执法的抗议示威活动。