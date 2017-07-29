斯里兰卡将把汉班托塔港控制权卖给中国

图片版权 AFP Image caption 斯里兰卡政府承诺，中国只会将这个链接亚洲和欧洲的重要海运航道上的港口用于商业用途。

斯里兰卡将和中国签署一单11亿美元的协议，届时中国将控制和开发该国南部的汉班托塔深水港（Hambantota）。

因担心该港口可能被中国用于军事用途，这项交易一度被搁置数月。

斯里兰卡政府表示，这笔交易将有助于偿还外国贷款。

政府承诺，中国只会将这个连接亚洲和欧洲的重要海运航道上的港口用于商业用途。

按计划，该港口将交由中国企业运营，并把临港土地交由中方开发建设产业园。租期为99年。

这个计划会驱逐数上千名村民，但政府说会给他们新土地。

自2009年斯里兰卡结束26年内战以来，中国向斯里兰卡的基础设施投入了数百万美元。

汉班托达港俯瞰印度洋，将在中国的"一带一路"（新丝绸之路）中发挥关键作用，它将连接起中国和欧洲之间的港口和道路。

该计划也正受到包括印度和日本在内的地区贸易对手的密切关注。

Image caption 位于斯里兰卡南部的汉班托达港俯瞰印度洋，将在中国的"一带一路"战略中发挥关键作用，连接起中国和欧洲之间的港口和道路。

反对者认为中国将此区域变为"殖民地"。他们也担忧中国海军会将该港口作为基地。

为了缓解这些担忧，斯里兰卡政府宣布修改协议，把中国企业的股份削减至70％。 官员也保证该港口不会为中国军方所用。

斯里兰卡总理周五拉夫·维克雷马切赫（Ranil Wickremesinghe）对记者说："我们正在给国家一个更好的交待，它对安全没有任何影响。"

他说这笔交易将有助于斯里兰卡偿还外债。