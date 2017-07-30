吉尔吉斯斯坦总统女儿的“性感”哺乳照引热议

图片版权 Aliya Shagieva Image caption 沙基耶娃认为，她的照片引起争论是因为女性身体被性欲化

吉尔吉斯斯坦总统女儿穿着内衣哺母乳的照片，引发各方有关喂母乳及性欲化的讨论。

阿丽亚·沙基耶娃四月上载哺乳照片到社交网络。她在相片的标题上写道：“我的孩子需要喂哺的话，我就会在任何时间、任何地方喂哺他。”

沙基耶娃被指行为不道德，令她删除了这张照片。不过她接受BBC独家访问时说，她认为照片引起争议是因为吉尔吉斯斯坦文化中把女性强烈性欲化。

她对BBC吉尔吉斯语科说：“上天赋予我的身体并非不雅。它有不同功能，目的就是要满足我宝宝的生理需要，我的身体不应该被性欲化。”

不过，并非只有社交媒体用户不满沙基耶娃的做法。她的父母──总统阿尔马兹别克·阿坦巴耶夫及第一夫人──都因此事感到不快。

沙基耶娃说：“他们真的不太喜欢。他们的反应可以理解，因为父母会比年轻一代保守。”

沙基耶娃在社交媒体非常活跃。她会上载自己的艺术作品、精心拍摄的个人照及家庭照等等。她的照片经常在野外拍摄。

图片版权 Aliya Shagieva Image caption 沙基耶娃和孩子在野外拍摄

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喂哺母乳是其中一个重复出现的主题。

她说：“当我喂母乳的时候，我觉得我自己把最好的给他。照顾我的孩子、满足他的需要比他人如何评论我重要得多。”

谁是阿丽亚·沙基耶娃？

古尔诺拉‧卡森玛比杜娃（Gulnara Kasmambetova），BBC吉尔吉斯语科

阿丽亚·沙基耶娃在比什凯克的高尚区域与丈夫及孩子同住，我在就她家与她进行采访。

她的图作及相片贴在墙壁，夫妻给我水果及香草茶。窗台的花盆种着各种香草。沙基耶娃与丈夫都是素食者──在吉尔吉斯斯坦这个以肉类为主食的国家，可算是异数。

在这个经历苏联统治的传统穆斯林社会中，沙基耶娃很大胆、与众不同。她坦诚地分享小时候的经历──父母都非常忙碌，令她小时候感到寂寞。

她亦谈及代沟、如何理解父母并与他们作出妥协。“我的妈妈从她的‘朋友’收到谈及我的讯息……现时我成为人母，我明白我妈妈在养育我的时候经历了甚么。”

沙基耶娃一直支持不同的议题，包括提升公众对唐氏综合症的小孩的理解、及动物福利等。不过，她并没有明显的政治野心。

吉尔吉斯斯坦人民对前两名总统的子女踏入政治及商业记忆犹新，而这两名总统都下台了。不过，现总统曾承诺，他的子女不会涉及政治。

图片版权 Aliya Shagieva Image caption 沙基耶娃爱好画画、摄影

吉尔吉斯斯坦是前苏联共和国，大部分人口信奉伊斯兰教。吉尔吉斯斯坦社会风气保守，不过在公众喂母乳是被接受的行为。

不少女性会在公园及其他公众地方喂母乳，不过大部份会尝试用衣服遮盖乳房。

当沙基耶娃上载照片时，一些网民认为没有必要把如此亲密的照片放上网；其他则批评她不端庄。

她的照片引起海外注意──远至欧洲的媒体都有刊登她的照片。不少人在社交媒体上称赞她打破女性身体的禁忌。

在英国及其他国家，在公众场所喂哺母乳引发辩论。在英国伦敦，三年前一名女士在克拉里奇酒店（Claridges Hotel）餐厅中喂母乳时，被要求遮掩身体，引起舆论哗然。

图片版权 Reuters Image caption 澳洲前参议员拉里萨‧沃特斯（Larissa Waters）五月在国会喂母乳，创下历史

当BBC不同语言科刊登沙基耶娃的访问时，网络上的讨论触及在穆斯林国家有关母乳的文化及习惯。

来自伊朗的女性分享她们在公众地方喂母乳的压力及经验：

一名来自德黑兰的母亲说：“人们注意力都在我身上。我要遮掩孩子及自己的身体，如不然他就会饿肚子了。”

一些人赞扬德黑兰地铁最近设置育婴间。

Image caption 伊朗地铁一名员工提供这张育婴间的照片

一名来自喀布尔的阿富汗女士分享了她的故事，她的亲属说妈妈们需要在另一房间喂哺母乳。

“她不能在其他人面前这样做。假如她这样做的话，家中长辈会反应强烈。这是个重要议题，但文化正慢慢改变。”

另一名阿富汗女性提到她与嫂嫂购物的经验。

“我们需要在店中购物，嫂嫂才能在店中喂母乳。她坐在那儿，并用一条大围巾盖住自己。”

一名土耳其Facebook用户说，她比较喜欢在喂母乳时盖着自己身体。“太多人把乳房性欲化。”

多伦多大学女性及性别研究学者维多利亚‧塔马塞比（Victoria Tahmasebi）在推特上说：“从资本主义角度看，只要女性乳房被性欲化就能够赚钱。在公众地方喂哺令女性乳房不再这样性感，所以并不能接受。”

沙基耶娃的照片引起哄动。她最后把照片删除，是因为她父母担心公众如此关注她，会对她的家庭造成伤害。不过，沙基耶娃并没有因此不再发声，而有关喂母乳的讨论亦不会终止。